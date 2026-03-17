Renault ponovno pokreće Zeleno srce. Uz popuste na nova vozila tu je i pošumljavanje Hrvatske

Svi kupci do 30. lipnja imaju i dodatan razlog za veselje - ulaze u nagradnu igru za još jedan automobil - Twingo E-Tech Electric

Oni malo stariji sjetit će se kako je prije više od dva desetljeća Renault je na hrvatskom automobilskom tržištu napravio iskorak koji je prodaji automobila dao širi društveni i ekološki smisao. Naime, početkom 2000-tih pokrenuta je akcija Zeleno srce Renaulta - inicijativa koje se mnogi i danas sjećaju. Tada je, uz prodaju svakog novog vozila, Renault otkupljivao stare auto-olupine i za svaku od njih posadio drvo. Time je započeo obnovu dotad zastarjelog voznog parka u Hrvatskoj, uklonio velik broj neupotrebljivih vozila s naših cesta te istodobno doprinio ozelenjavanju zemlje kroz sadnju novih šuma.

Danas Renault ponovno oživljava Zeleno srce Renaulta. Inicijativu je modernizirao, prilagodio današnjim potrebama kupaca i tržišta, ali s istom idejom - ponuditi kupcima atraktivne pogodnosti, nagraditi ih za povjerenje i istodobno pridonijeti zaštiti okoliša kroz konkretne društveno-odgovorne aktivnosti.

Sukladno tome krenula je prodajna akcija koja traje do 31. svibnja. U Renaultu su pripremili značajne popuste na sva osobna vozila za fizičke kupce i tvrtke. Popusti za odmah dostupna vozila kreću se od 1000 do 1400 eura za novi Clio, do 2800 eura za Captur, do 3300 eura za Austral, dok za najopremljeniji Rafale popusti idu preko 5000 eura. Dodatni razlog za kupnju vozila u tom periodu je i nagradna igra. Naime, svaka fizička osoba koja tijekom akcije kupi osobno vozilo, može sudjelovati u izvlačenju za zeleni električni Twingo.

Kako kažu u nekim reklamama - no, ni to nije sve! Kupnjom Renaulta kupci sudjeluju i u ozelenjavanju Hrvatske. Za svaki prodani automobil s benzinskim motorom Renault će zasaditi tri stabla, a za svaki full hybrid model dva stabla, čime želi doprinijeti neutraliziranju ugljičnog otiska prodanih vozila. Sadnja će se provoditi u sklopu projekta pošumljavanja CO2MPENSATING BY PLANTING, koji provode agencija HEARTH, Savez izviđača Hrvatske i Hrvatske šume. Nova šuma nalazit će se u blizini naselja Rečica nedaleko Karlovca, a točna lokacija dostupna je na mrežnim stranicama projekta i same akcije.

Za ovu akciju pripremljena je i posebno osmišljena web stranica koja donosi sve informacije o popustima po modelima, pravilima nagradne igre te virtualnu šumu. U njoj svaki kupac može simbolično 'posaditi' svoja stabla i obilježiti ih personaliziranom porukom, čime na jednostavan i emotivan način može osjetiti stvarni doprinos koji je kupnjom vozila dao u ozelenjavanju Hrvatske.