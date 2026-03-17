Renault ponovno pokreće Zeleno srce. Uz popuste na nova vozila tu je i pošumljavanje Hrvatske

Svi kupci do 30. lipnja imaju i dodatan razlog za veselje - ulaze u nagradnu igru za još jedan automobil - Twingo E-Tech Electric

Autonet.hr utorak, 17. ožujka 2026. u 11:05

Oni malo stariji sjetit će se kako je prije više od dva desetljeća Renault je na hrvatskom automobilskom tržištu napravio iskorak koji je prodaji automobila dao širi društveni i ekološki smisao. Naime, početkom 2000-tih pokrenuta je akcija Zeleno srce Renaulta - inicijativa koje se mnogi i danas sjećaju. Tada je, uz prodaju svakog novog vozila, Renault otkupljivao stare auto-olupine i za svaku od njih posadio drvo. Time je započeo obnovu dotad zastarjelog voznog parka u Hrvatskoj, uklonio velik broj neupotrebljivih vozila s naših cesta te istodobno doprinio ozelenjavanju zemlje kroz sadnju novih šuma.

Danas Renault ponovno oživljava Zeleno srce Renaulta. Inicijativu je modernizirao, prilagodio današnjim potrebama kupaca i tržišta, ali s istom idejom - ponuditi kupcima atraktivne pogodnosti, nagraditi ih za povjerenje i istodobno pridonijeti zaštiti okoliša kroz konkretne društveno-odgovorne aktivnosti.

Sukladno tome krenula je prodajna akcija koja traje do 31. svibnja. U Renaultu su pripremili značajne popuste na sva osobna vozila za fizičke kupce i tvrtke. Popusti za odmah dostupna vozila kreću se od 1000 do 1400 eura za novi Clio, do 2800 eura za Captur, do 3300 eura za Austral, dok za najopremljeniji Rafale popusti idu preko 5000 eura. Dodatni razlog za kupnju vozila u tom periodu je i nagradna igra. Naime, svaka fizička osoba koja tijekom akcije kupi osobno vozilo, može sudjelovati u izvlačenju za zeleni električni Twingo.

Kako kažu u nekim reklamama - no, ni to nije sve! Kupnjom Renaulta kupci sudjeluju i u ozelenjavanju Hrvatske. Za svaki prodani automobil s benzinskim motorom Renault će zasaditi tri stabla, a za svaki full hybrid model dva stabla, čime želi doprinijeti neutraliziranju ugljičnog otiska prodanih vozila. Sadnja će se provoditi u sklopu projekta pošumljavanja CO2MPENSATING BY PLANTING, koji provode agencija HEARTH, Savez izviđača Hrvatske i Hrvatske šume. Nova šuma nalazit će se u blizini naselja Rečica nedaleko Karlovca, a točna lokacija dostupna je na mrežnim stranicama projekta i same akcije.

Za ovu akciju pripremljena je i posebno osmišljena web stranica koja donosi sve informacije o popustima po modelima, pravilima nagradne igre te virtualnu šumu. U njoj svaki kupac može simbolično 'posaditi' svoja stabla i obilježiti ih personaliziranom porukom, čime na jednostavan i emotivan način može osjetiti stvarni doprinos koji je kupnjom vozila dao u ozelenjavanju Hrvatske.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi