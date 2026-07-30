Uz Lexus modele na poklon piknik košara i sklopivi Rog Pony bicikl

Bez obzira na odabrani model, svaki Lexus dolazi uz Relax jamstvo do 10 godina, kao i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju

Ljeto ima jednu posebnu čar. Podsjeća nas da usporimo, skrenemo s poznatih ruta i dopustimo si uživati u svakom kilometru. Najljepše uspomene često nastaju upravo između polazišta i odredišta, na mjestima koja nismo planirali posjetiti i u trenucima koje nismo mogli predvidjeti. Upravo tom osjećaju slobode i spontanosti posvećena je ovogodišnja ljetna priča Lexusa. Tako Lexus ovog ljeta slavi putovanje kao iskustvo, spoj vrhunskog dizajna, japanskog umijeća i malih užitaka koji svaku vožnju pretvaraju u poseban doživljaj.

U središtu te priče nalazi se suradnja s legendarnim slovenskim brendom Rog, čiji je bicikl Pony obilježio djetinjstva i mladost brojnih generacija diljem regije. Pony nije samo bicikl, već simbol bezbrižnih ljeta, spontanih izleta i slobode kretanja. Baš kao što Pony desetljećima predstavlja bezvremenski dizajn i funkcionalnost, Lexus njeguje filozofiju Takumi, japansko umijeće majstorstva u kojem se svaki detalj izrađuje s iznimnom preciznošću, strašću i iskustvom. Iako dolaze iz različitih svjetova, obje priče povezuje ista vrijednost: stvaranje proizvoda koji traju, bude emocije i ostavljaju dojam.

Zato ovog ljeta uz sve Lexus modele kupci dobivaju na poklon elegantnu piknik košaru i ekskluzivni sklopivi Rog Pony bicikl. Riječ je o savršenim suputnicima za vikend izlete, obalne šetnice ili istraživanje skrivenih mjesta do kojih automobil ne vodi. Jer avantura počinje tek kada stignete na odredište.

Istovremeno, Lexus je pripremio i posebne ljetne cijene na neke od svojih najtraženijih modela. Posebno se ističe LBX Hybrid, dostupan od 30.900 eura. Za one koji žele još višu razinu elektrificirane mobilnosti tu je Lexus NX Plug-in Hybrid Executive, model koji spaja električnu vožnju za svakodnevne gradske rute s potpunom slobodom putovanja na duljim relacijama. UX Hybrid spaja elegantan dizajn s najnovijom generacijom hibridne tehnologije, dok RX Plug-in Hybrid, kao perjanica Lexus SUV ponude, predstavlja vrhunac udobnosti, snage i sofisticiranosti za najzahtjevnija putovanja. Na kraju, važno je istaknuti kao bez obzira na odabrani model, svaki dolazi uz Lexus Relax jamstvo do 10 godina, kao i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju.