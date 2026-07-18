Volkswagen T-Roc u posebnim akcijskim izvedbama Life Plus, Style Plus i R-Line Plus

Novosti uz Volkswagen govore kako su pripremili akcijske izvedbe modela T-Roc. Riječ je o jednom od najuspješnijih i najtraženijih VW modela u Europi. Nova generacija koja je na hrvatsko tržište stigla početkom godine sada je upotpunjena novim, bogato opremljenim akcijskim modelima. U ponudi su tri posebno opremljene izvedbe, Life Plus, Style Plus i R-Line Plus koje nadograđuju već standardnu opremu dodatnim elementima dizajna, udobnosti i tehnologije.

Početak akcijske ponude predstavlja T-Roc Life Plus, dostupan po cijeni od 30.999 eura. Ova izvedba dodatno obogaćuje paket opreme Life 17-inčnim aluminijskim naplatcima Lima te zatamnjenim stražnjim bočnim i stražnjim staklima. Za kupce koji traže još višu razinu opreme i tehnologije tu je T-Roc Style Plus, dostupan po cijeni od 33.732 eura. Uz atraktivne 18-inčne aluminijske naplatke Torino i zatamnjena stražnja stakla, tu su i napredni sustav IQ.Light LED Matrix glavnih svjetala s dinamičkim osvjetljenjem zavoja, 3D stražnja LED svjetla s dinamičkim pokazivačima smjera, sustav Dynamic Light Assist, osvijetljene elemente vanjskog dizajna sprijeda i straga te sustav Easy Open & Close s električnim poklopcem prtljažnika i virtualnom pedalom.

Vrh ponude predstavlja T-Roc R-Line Plus, dostupan po cijeni od 39.596 eura. Ovaj model dodatno naglašava sportski i premium karakter vozila. Tu su crni 19-inčni aluminijski naplatci York Aero, paket dekorativnih elemenata Black Style, crni krovni nosači i kućišta vanjskih retrovizora, panoramski krovni otvor te vrhunskim audiosustavom Harman Kardon. Dodatnu praktičnost osigurava sustav Easy Open & Close s električnim poklopcem prtljažnika i virtualnom pedalom.