Želite li vidjeti kako radi Teslin Full Self-Driving? Evo prilike

Ova je značajka dostupna u Australiji, Kanadi, Kini, Meksiku, Novom Zelandu i SAD-u, a u Tesli se nadaju da će uskoro biti regulirana i u Europi

Autonet.hr petak, 9. siječnja 2026. u 01:00

Dobro znamo kako je Tesla prva krenula s masovnom proizvodnjom električnih automobila, a čitavo vrijeme mnogo naglašava razvoj potpuno autonomne vožnje. Usluga Full Self-Driving (s nadzorom) već je neko vrijeme dostupna u Australiji, Kanadi, Kini, Meksiku, Novom Zelandu i SAD-u.

U Tesli već dulje od godinu dana radi na tome kako bi značajka Full Self-Driving (s nadzorom vozača) bila dostupna i u Europi.

Prema njihovim tvrdnjama, uz nadzor vozača, Full Self-Driving može se snaći na gradskim ulicama, autocestama, po naseljenim područjima, u raskrižjima, kružnim tokovima... Putovanje do odredišta teče opušteno zahvaljujući automatskom upravljanju, ubrzavanju, kočenju, promjenama vozne trake, skretanjima te ulasku i silasku s autoceste.

Želite li i sami tome svjedočiti, iz Tesle pozivaju na isprobavanje s mjesta suvozača. Opcija je to koja se već može isprobati u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Danskoj, a od ponedjeljka će biti moguće i u Zagrebu, gdje je jedini Tesla prodajno-servisni centar u Hrvatskoj.

Za sve zainteresirane do kraja travnja bit će dostupna rezervacija svog termina. Birati se može i model u kojem to želite doživjeti. Pored modela koji se prodaju u Hrvatskoj, a riječ je o Modelu 3, Modelu Y, Modelu S i Modelu X, odabrati se može Cybertruck. Sa sobom možete povesti i pratnju - do dva gosta, odnosno prijatelja.

 

 

 



