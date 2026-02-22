Što čini neki audio sustav u automobilu - vrhunskim?

Analiziramo što se krije iza imena kao što su Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins i Burmester. Od DSP tehnologije do broja zvučnika, otkrivamo tajne koncertne dvorane na četiri kotača

Nekoć su snaga motora i potrošnja goriva bili glavne metrike kojima su se proizvođači automobila nadmetali za naklonost kupaca. Danas se, međutim, vodi jednako žestoka bit na drugom, zvučnom polju. Broj zvučnika, snaga u wattima i logo poznatog audio brenda na „rešetki“ zvučnika postali su ključni prodajni argumenti u premium segmentu.

No, što uistinu stoji iza obećanja "koncertnog iskustva" u vožnji? Je li 25 zvučnika uistinu bolje od 15 i je li snaga od 2.000 watta jamac audiofilskog užitka? Odgovor je, kao i uvijek, daleko kompleksniji od samih brojki.

Vrhunski audio sustav nije samo skup kvalitetnih komponenti, već pomno ugođen ekosustav u kojem hardver, softver i sama akustika kabine vozila funkcioniraju u savršenoj sinergiji. Naravno, temelj svega su fizičke komponente. Proizvođači poput Lincolna u svom modelu Aviator ugrađuju čak 28 zvučnika sustava Revel Ultima 3D, dok Lexus u suradnji s Mark Levinsonom nudi impresivnih 2.400 watta u svojoj perjanici, modelu LS.

Bentley ide korak dalje s britanskim Naimom, čiji sustav od 20 zvučnika i 1.780 watta postavlja standarde u ultra-luksuznoj klasi. No, sirova snaga i broj zvučnika samo su početak priče. Pravu razliku čini nevidljivi, ali sveprisutni dirigent cijelog orkestra, poznat kao DSP.

Lexus LS Foto: Lexus

DSP = mozak

DSP, ili digitalni procesor zvuka, mozak je modernog audio sustava i njegova najvažnija komponenta. Automobilska kabina je, akustički gledano, jedno od najgorih mjesta za slušanje glazbe. Staklene površine odbijaju visoke frekvencije, mekana sjedala upijaju srednje, a vozač nikada ne sjedi u idealnoj točki između lijevog i desnog kanala. Tu na scenu stupa DSP, rješavajući ove probleme s kirurškom preciznošću.

Njegov prvi zadatak je vremensko usklađivanje (Time Alignment), gdje digitalno odgađa signal iz bližih zvučnika za nekoliko milisekundi. Rezultat? Zvuk sa svih strana stiže do vaših ušiju u isto vrijeme, stvarajući stabilnu i fokusiranu zvučnu sliku u kojoj pjevač više nije u zvučniku na vratima, već na sredini kontrolne ploče.

Drugi alat je parametarski ekvilajzer, koji "pegla" nepravilnosti uzrokovane refleksijama, eliminirajući neugodne rezonancije i ispunjavajući zvučne rupe. Naposljetku, aktivne skretnice osiguravaju da svaki zvučnik dobiva samo onaj raspon frekvencija za koji je dizajniran, sprječavajući distorziju i oštećenja. Ovaj proces je ključan za otključavanje punog potencijala sustava.

Što onda brendovi donose?

Upravo u toj domeni softverskog umijeća i integracije leži snaga brendova. Bang & Olufsen, primjerice, u Audijevim modelima koristi svoju Acoustic Lens tehnologiju, gdje se visokotonci motorizirano podižu iz armature kako bi osigurali disperziju zvuka od 180 stupnjeva.

Bowers & Wilkins u Volvu nudi načine rada koji vjerno repliciraju akustiku poznatih prostora, poput koncertne dvorane u Göteborgu. Mercedesov Burmester High-End 4D sustav ide toliko daleko da u sjedala ugrađuje taktilne pretvarače koji bas frekvencije pretvaraju u suptilne vibracije, čineći iskustvo još imerzivnijim. Najbolji sustavi dizajniraju se od nule, paralelno s razvojem samog vozila, gdje se čak i metalni dijelovi karoserije oblikuju kako bi poslužili kao optimalna akustička kućišta za zvučnike.

Na kraju, potraga za savršenim zvukom u automobilu nije utrka za što većim brojevima, već za što boljom sinergijom. Vrhunsko audio iskustvo je ono u kojem tehnologija postaje neprimjetna, a ostaje samo čista veza s glazbom.