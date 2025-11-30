Audi predstavio blago hibridni dizelski 3.0 V6 motor bez "turbo rupe"

Novi 3.0 V6 TDI motor u modelima Q5 i A6 donosi 299 KS, MHEV plus tehnologiju s električnim kompresorom te mogućnost korištenja održivog goriva za značajno manje emisije

Autonet.hr nedjelja, 30. studenog 2025. u 05:45

Audi je objavio da proširuje ponudu motora za svoje modele Q5 i A6 uvođenjem 3-litrenog V6 dizelskog agregata koji isporučuje 220 kW (299 KS) i 580 Nm okretnog momenta. Prvi put taj je motor opremljen i blagom hibridnom tehnologijom MHEV plus, koja osigurava do 18 kW (24 KS) dodatne snage, a koristi se u kombinaciji s električno pokretanim kompresorom. Interakcija triju elektrificiranih komponenti osigurava visoku učinkovitost i užitak u vožnji, a ovaj V6 TDI quattro pogon sada je dostupan za narudžbu u oba modela.

Za osvježene modele Q5 i A6

Temelj sustava MHEV plus čine generator pogonskog sklopa, remenom pokretani starter-generator te litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija. Generator pogonskog sklopa omogućuje djelomično električnu vožnju, što znači da u sporom gradskom prometu, pri parkiranju i manevriranju, vozilo radi isključivo na električni pogon. Osim toga, ovaj generator pruža dodatnih 230 Nm pogonskog momenta pri kretanju i pretjecanju, dok prilikom usporavanja vraća do 25 kW energije natrag u bateriju.

Ključna tehnološka novost u ovom motoru je električno pokretani kompresor koji je integriran u sustav upravljanja motorom kao podrška turbopunjaču. Njegova funkcija je prevladavanje "turbo rupe" osiguravanjem visokog okretnog momenta pri niskim okretajima motora. Smješten iza konvencionalnog turbopunjača i hladnjaka stlačenog zraka, kompresor dodatno tlači zrak prije ulaska u komoru za izgaranje kada je zahtjev za snagom velik, a energija ispušnih plinova na strani turbine niska.

Zahvaljujući optimiziranom protoku zraka i sinkronom motoru s trajnim magnetima, novi električni kompresor radi u širem rasponu okretaja u usporedbi s prethodnim generacijama. Maksimalni tlak prednabijanja od 3,6 bara postiže se gotovo sekundu brže, a kolo kompresora ubrzava do 90.000 okretaja u minuti za samo 250 milisekundi. Rezultat je linearan odaziv i ubrzanje koje podsjeća na osjećaj vožnje električnog automobila – u prve 2,5 sekunde ubrzanja vozilo prelazi jednu duljinu automobila više u odnosu na prethodnike.

Moćan, ali i održiv

Novi V6 TDI motor odobren je za korištenje HVO goriva (načinjenog od hidrotretiranog biljnog ulja). Održivo gorivo omogućuje smanjenje emisije CO2 za 70 do 95 posto u usporedbi s dizelom dobivenim iz nafte. HVO se proizvodi od otpadnih materijala poput korištenog jestivog ulja, a nova vozila koja izlaze iz Audijevih tvornica u Ingolstadtu i Neckarsulmu isporučuju se s HVO gorivom već u spremniku.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi