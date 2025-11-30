Audi predstavio blago hibridni dizelski 3.0 V6 motor bez "turbo rupe"

Audi je objavio da proširuje ponudu motora za svoje modele Q5 i A6 uvođenjem 3-litrenog V6 dizelskog agregata koji isporučuje 220 kW (299 KS) i 580 Nm okretnog momenta. Prvi put taj je motor opremljen i blagom hibridnom tehnologijom MHEV plus, koja osigurava do 18 kW (24 KS) dodatne snage, a koristi se u kombinaciji s električno pokretanim kompresorom. Interakcija triju elektrificiranih komponenti osigurava visoku učinkovitost i užitak u vožnji, a ovaj V6 TDI quattro pogon sada je dostupan za narudžbu u oba modela.

Za osvježene modele Q5 i A6

Temelj sustava MHEV plus čine generator pogonskog sklopa, remenom pokretani starter-generator te litij-željezo-fosfatna (LFP) baterija. Generator pogonskog sklopa omogućuje djelomično električnu vožnju, što znači da u sporom gradskom prometu, pri parkiranju i manevriranju, vozilo radi isključivo na električni pogon. Osim toga, ovaj generator pruža dodatnih 230 Nm pogonskog momenta pri kretanju i pretjecanju, dok prilikom usporavanja vraća do 25 kW energije natrag u bateriju.

Ključna tehnološka novost u ovom motoru je električno pokretani kompresor koji je integriran u sustav upravljanja motorom kao podrška turbopunjaču. Njegova funkcija je prevladavanje "turbo rupe" osiguravanjem visokog okretnog momenta pri niskim okretajima motora. Smješten iza konvencionalnog turbopunjača i hladnjaka stlačenog zraka, kompresor dodatno tlači zrak prije ulaska u komoru za izgaranje kada je zahtjev za snagom velik, a energija ispušnih plinova na strani turbine niska.

Zahvaljujući optimiziranom protoku zraka i sinkronom motoru s trajnim magnetima, novi električni kompresor radi u širem rasponu okretaja u usporedbi s prethodnim generacijama. Maksimalni tlak prednabijanja od 3,6 bara postiže se gotovo sekundu brže, a kolo kompresora ubrzava do 90.000 okretaja u minuti za samo 250 milisekundi. Rezultat je linearan odaziv i ubrzanje koje podsjeća na osjećaj vožnje električnog automobila – u prve 2,5 sekunde ubrzanja vozilo prelazi jednu duljinu automobila više u odnosu na prethodnike.

Moćan, ali i održiv