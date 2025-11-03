BMW legalizirao vožnju bez ruku na autocesti diljem Europe

Novi BMW-ov sustav Motorway Assistant dobio je UN-ovu regulativu DCAS, čime je postao prvi njemački proizvođač s takvim odobrenjem. To omogućuje legalnu vožnju bez ruku do 130 km/h u brojnim zemljama

Autonet.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 06:01
📷 Foto: BMW
Foto: BMW

Dok se Mercedes-Benz fokusira na razvoj S-Klase koja ne treba vozača, njihov glavni rival, BMW, postao je prvi njemački proizvođač automobila koji je dobio službeno odobrenje za novu UN-ovu regulativu o sustavima za pomoć u upravljanju (DCAS). Kako prenosi Carscoops, ovo odobrenje predstavlja značajan korak naprijed u standardizaciji naprednih sustava pomoći vozaču na međunarodnoj razini.

Zeleno svjetlo dobiveno je za model iX3, a odobrenje znači da će tvrtka moći ponuditi funkciju Motorway Assistant za vožnju bez ruku na autocestama u brojnim zemljama. Do sada je jedan od najvećih problema koji su utjecali na implementaciju autonomnih sustava bio upravo nedostatak jedinstvenih propisa. Sustav koji je legalan u Njemačkoj ne mora nužno biti i drugdje. Kako su objasnili iz BMW-a, "DCAS regulativa pruža međunarodni pravni okvir za inovativne sustave pomoći vozaču Razina 2, s fokusom na sigurnost korisnika."

BMW je dodao da su za prethodnu verziju sustava Motorway Assistant imali posebno izuzeće od njemačke Savezne uprave za motorni promet, no s DCAS odobrenjem, takva izuzeća više nisu potrebna. To im omogućuje da sustav ponude diljem Europe i u drugim zemljama koje primjenjuju ECE propise.

📷 Foto: BMW iX3
Foto: BMW iX3

Za one koji nisu upoznati, Motorway Assistant omogućuje vozačima putovanje bez držanja volana pri brzinama do 130 km/h. Međutim, budući da se radi o sustavu Razina 2, vozači moraju neprestano pratiti situaciju u prometu i biti spremni preuzeti kontrolu ako je to potrebno. Iako to nije neuobičajeno, Motorway Assistant može automatski mijenjati vozne trake. Sve što vozač treba učiniti jest pogledom u retrovizor potvrditi da je manevar siguran. Sustav također može predložiti promjenu trake u pripremi za nadolazeći izlaz s autoceste.

U Njemačkoj, ovaj sustav ide i korak dalje zahvaljujući funkciji City Assistant za gradsku vožnju. U početku će omogućiti vozilu da se automatski zaustavi na crvenom svjetlu na semaforu te da krene kada se upali zeleno.

Ovo je iznimno napredna funkcionalnost, a iz BMW-a su napomenuli kako će se dodatne funkcije za gradsku vožnju uvoditi putem bežičnih ažuriranja (OTA). Time se obećava da će putovanja u gradska središta s vremenom postajati sve opuštenija i sigurnija.

 



