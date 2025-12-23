BMW patentirao specifične vijke koji ograničavaju samostalno servisiranje vozila

Predan je patent za vijke s glavom u obliku logotipa marke, što bi moglo onemogućiti "uradi sam" i neovisne mehaničare u osnovnim popravcima te dodatno vezati vlasnike vozila uz ovlaštene servise

Bavarski proizvođač automobila BMW podnio je patent za novi dizajn glave vijka, koji vjerno replicira prepoznatljivi logotip marke, poznat kao "roundel". Iako dizajn na prvi pogled djeluje kao vizualno atraktivan detalj, njegova primarna funkcija je tehničke prirode – zahtijeva isključivo specifičan alat za zatezanje i otpuštanje, koji će vjerojatno samo oni imati na raspolaganju.

Glava vijka sastoji se od dva udubljena kvadranta koji prihvaćaju odgovarajući ključ, dok su preostala dva kvadranta u ravnini s površinom, što standardnim alatima poput torxa ili imbusa onemogućuje bilo kakav prihvat. Prema dostupnim informacijama iz patenta, ovi su vijci prvenstveno namijenjeni za strukturne i polustrukturne primjene unutar vozila. To uključuje kritična mjesta poput nosača sjedala i spojeva gdje se unutrašnjost automobila spaja s karoserijom. BMW predviđa nekoliko varijacija dizajna, uključujući upuštene, ravne i zaobljene glave, što otvara mogućnost široke primjene ovih elemenata u budućim modelima.

Ograničavanje neovisnog održavanja

Ovaj potez izazvao je rasprave o pravu na popravak, budući da novi oblik vijaka izravno sprječava vlasnike i neovisne mehaničare u servisiranju. Dok dizajn s estetske strane može djelovati zanimljivo, on u praksi služi kao barijera koja korisnike usmjerava prema isključivo ovlaštenim servisima.

Zanimljivo je da BMW uvodi ove restrikcije u trenutku kada konkurencija, poput Mercedes-Benza, najavljuje potpuno suprotan smjer razvoja. Mercedes je nedavno iznio planove prema kojima će njihova buduća vozila biti dizajnirana tako da budu jednostavnija, a ne kompliciranija za popravak. Ovakav kontrast u strategijama sugerira različite pristupe dugoročnom odnosu s kupcima i održavanju vozila nakon kupnje.

Iz patenta

Iako su trenutni nacrti fokusirani na vijke visokog okretnog momenta koji zahtijevaju profesionalno iskustvo, postoji bojazan da bi se oni mogli pojaviti i na dostupnijim mjestima u unutrašnjosti ili pod poklopcem motora. Ako se to dogodi, čak i najjednostavniji zahvati na vozilu postat će nemogući bez posjedovanja (vjerojatno strogo zaštićenog) BMW-ovog alata.

Za sada nije sasvim jasno hoće li BMW nove vijke implementirati u sve serijske modele ili će ih zadržati samo za specifične, luksuzne linije vozila. Ono što je sigurno jest da ova "inovacija" dodatno učvršćuje kontrolu proizvođača nad životnim ciklusom proizvoda, istovremeno postavljajući nove izazove pred neovisno tržište autodijelova i usluga servisa.