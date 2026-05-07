Brembo započeo proizvodnju prvih potpuno električnih kočnica, bez hidraulike

Pokrenuta je serijska proizvodnja sustava Sensify, inovativne platforme koja eliminira hidrauliku i koristi softversku inteligenciju za postizanje maksimalne sigurnosti u vožnji

Poznati proizvođač Brembo službeno je objavio početak serijske proizvodnje svojeg inteligentnog kočionog sustava Sensify. Sustav će, kažu, biti ugrađen kao standardna oprema na svim vozilima unutar programa jednog vodećeg svjetskog proizvođača automobila – no zasad ne otkrivaju kojeg. Ulaskom u serijsku proizvodnju, pak, potvrđena je spremnost platforme za punu industrijsku primjenu i integraciju u suvremene automobilske arhitekture.

Tehnologija bez hidraulike

Sensify predstavlja značajan iskorak u usvajanju softverski definiranih kočionih sustava za kritične sigurnosne primjene. Dizajniran je kao skalabilno rješenje koje podržava širok raspon vozila, od onih s naprednim sustavima pomoći vozaču do potpuno autonomnih platformi. Prema riječima izvršnog direktora Bremba, Danielea Schillacija, ovaj sustav pretvara viziju inteligentne i integrirane platforme u industrijsku stvarnost.

Za razliku od tradicionalnih sustava, Sensify se temelji na arhitekturi bez tekućine, koja inteligenciju "spušta" izravno do kotača. Uklanjanjem hidrauličkih krugova i centraliziranog aktiviranja omogućena je precizna i kontinuirana modulacija sila kočenja. Takav pristup osigurava stabilno i kontrolirano ponašanje vozila čak i u složenim te vrlo promjenjivim uvjetima na cesti.

Inovacija se izdvaja na tržištu zahvaljujući spoju hardvera i prilagodljivih softverskih slojeva. Dok se u automobilskoj industriji pojavljuje sve više elektromehaničkih tehnologija kočenja, Sensify se prirodno uklapa u paradigmu softverski definiranih vozila. To proizvođačima omogućuje implementaciju naprednih funkcionalnosti uz osiguranu dosljednost i dugoročnu vrijednost tijekom cijelog životnog ciklusa automobila, poruka je iz Bremba.

Uspjeh prve serijske proizvodnje popraćen je i potpisivanjem novih ugovora s dodatnim kupcima. Brembo predviđa da će ovim sustavom opremati stotine tisuća vozila godišnje, što otvara put masovnoj primjeni tehnologije na globalnoj razini.

Inače, Brembo je tehnologiju Sensify predstavio prije tri godine i najavio je ovim videom: