BYD predstavio detalje novog četverocilindričnog bokser motora za plug-in hibride

Za razliku od uobičajenih linijskih četverocilindarskih motora, koje često vidimo u modernim plug-in hibridnim automobilima, kineski BYD okrenuo se konfiguraciji benzinskog motora koji koristi horizontalno nasuprotno položene cilindre. Takav smještaj u "bokser" oblik snižava visinu agregata i spušta težište vozila, pa samim time poboljšava balans i smanjuje vibracije.

Njihov novi motor 2.0T razvijen je za vlastitu platformu e⁴ i u prvoj fazi će se ugrađivati u luksuznu limuzinu njihove luksuzne marke – Yangwang U7. Tamo će ovaj "bokser" motor biti dio vrlo kompaktnog šesterostrukog prednjeg modula koji uključuje još i generator, dva pogonska elektromotora te dva elektromagneta aktivnog ovjesa DiSus-Z.​

Služi kao range extender

U modelu U7 ovaj motor prvenstveno će služiti kao izvor električne energije za pogon elektromotora (tj. range extender), ali po potrebi može i mehanički pomoći u prijenosu snage na stražnju osovinu. Cijeli hibridni sklop u toj izvedbi postiže snagu od oko 272 KS i okretni moment od 380 Nm, pri čemu je naglasak na učinkovitosti, a ne isključivo na vršnim performansama.​

BYD / screenshot

Radi uštede prostora i poboljšanja pouzdanosti u "plosnatoj" arhitekturi, motor koristi suhi karter, posebno projektiran sustav podmazivanja te rashladni sustav prilagođen niskom profilu bloka. Korišteni su i brojni zahvati za smanjenje buke i vibracija, kako bi razina buke u radu bila tek neznatno viša od one električnih motora, osobito pri praznom hodu i malom opterećenju.​ Iz kompanije kažu da je ovaj benzinski motor "u leru" tek za jedan decibel bučniji od elektromotora.

BYD / screenshot

Visina motora je samo 420 mm, što omogućuje zadržavanje više korisnog prostora u prednjem dijelu vozila i dodatno spuštanje težišta u odnosu na klasične benzinske PHEV konfiguracije. Model Yangwang U7 s ovim plug‑in hibridnim sklopom pozicioniran je u najvišem cjenovnom razredu marke, s početnom cijenom od oko 77.000 eura na kineskom tržištu. Detalje o motoru možete doznati u videu koji je BYD objavio na društvenoj mreži Weibo (doduše, na kineskom jeziku).