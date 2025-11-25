BYD predstavio detalje novog četverocilindričnog bokser motora za plug-in hibride
BYD je konstruirao 2-litreni turbo motor, prvi "bokser" četverocilindraš posebno razvijen za plug‑in hibride, namijenjen ponajprije kao generator u hibridnom sustavu modela Yangwang U7
Za razliku od uobičajenih linijskih četverocilindarskih motora, koje često vidimo u modernim plug-in hibridnim automobilima, kineski BYD okrenuo se konfiguraciji benzinskog motora koji koristi horizontalno nasuprotno položene cilindre. Takav smještaj u "bokser" oblik snižava visinu agregata i spušta težište vozila, pa samim time poboljšava balans i smanjuje vibracije.
Njihov novi motor 2.0T razvijen je za vlastitu platformu e⁴ i u prvoj fazi će se ugrađivati u luksuznu limuzinu njihove luksuzne marke – Yangwang U7. Tamo će ovaj "bokser" motor biti dio vrlo kompaktnog šesterostrukog prednjeg modula koji uključuje još i generator, dva pogonska elektromotora te dva elektromagneta aktivnog ovjesa DiSus-Z.
Služi kao range extender
U modelu U7 ovaj motor prvenstveno će služiti kao izvor električne energije za pogon elektromotora (tj. range extender), ali po potrebi može i mehanički pomoći u prijenosu snage na stražnju osovinu. Cijeli hibridni sklop u toj izvedbi postiže snagu od oko 272 KS i okretni moment od 380 Nm, pri čemu je naglasak na učinkovitosti, a ne isključivo na vršnim performansama.
Radi uštede prostora i poboljšanja pouzdanosti u "plosnatoj" arhitekturi, motor koristi suhi karter, posebno projektiran sustav podmazivanja te rashladni sustav prilagođen niskom profilu bloka. Korišteni su i brojni zahvati za smanjenje buke i vibracija, kako bi razina buke u radu bila tek neznatno viša od one električnih motora, osobito pri praznom hodu i malom opterećenju. Iz kompanije kažu da je ovaj benzinski motor "u leru" tek za jedan decibel bučniji od elektromotora.
Visina motora je samo 420 mm, što omogućuje zadržavanje više korisnog prostora u prednjem dijelu vozila i dodatno spuštanje težišta u odnosu na klasične benzinske PHEV konfiguracije. Model Yangwang U7 s ovim plug‑in hibridnim sklopom pozicioniran je u najvišem cjenovnom razredu marke, s početnom cijenom od oko 77.000 eura na kineskom tržištu. Detalje o motoru možete doznati u videu koji je BYD objavio na društvenoj mreži Weibo (doduše, na kineskom jeziku).