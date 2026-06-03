BYD prvi u svijetu jamči potpunu pokrivenost štete za svoju autonomnu vožnju

Kineski BYD postao je prvi proizvođač na svijetu koji nudi dvostruko pokriće štete koju bi mogli izazvati njihovi napredni sustave pomoći vozaču, za sada samo na području Kine

Autonet.hr srijeda, 3. lipnja 2026. u 06:00

Kineski proizvođač automobila BYD na događaju Intelligence Strategy Launch Event predstavio je novu poslovnu politiku, prvu takve vrste u svijetu. Po novome, kompanija će nuditi potpunu pokrivenost štete za prometne nezgode uzrokovane funkcijom navigacije njihovim autopilotom u gradu (sustav Urban NOA). Ova se pogodnost odnosi na dio njihova sustava za pomoć u vožnji "God’s Eye" na kineskom tržištu.

Dvostruko pokriće

Ovim potezom, koji se nadovezuje na već postojeće pokriće za pametno parkiranje, BYD je postao prvi proizvođač automobila na svijetu koji nudi dvostruko pokriće za svoje napredne sustave pomoći vozaču (ADAS). Jednogodišnje jamstvo primjenjuje se na nove kupce i postojeće vlasnike koji nadograde svoj sustav na God’s Eye 5.0. Kao što je u fazi elektrifikacije Blade baterija bila odgovor BYD-a na zabrinutost korisnika oko sigurnosti, kompanija u fazi uvođenja pametne vožnje primjenjuje isto osnovno načelo otklanjanja briga vozača.

Prema službenoj politici kompanije, ako tijekom propisne upotrebe funkcije Urban NOA dođe do nesreće za koju korisnik snosi pravnu odgovornost, BYD će izravno pokriti sve posljedične financijske troškove. U sklopu strategije "Inteligentna vožnja za sve", tvrtka je također najavila da će cijela ponuda njihovih vozila od sada u opciji nuditi LiDAR verziju sustava God’s Eye.

Stupovi povjerenja

Kompanija svoje povjerenje za preuzimanje ovakve obveze temelji na tri ključna stupa. Prvi je flota od preko 3,15 milijuna vozila opremljenih pametnim sustavima, što je najveća flota među kineskim proizvođačima. Drugi stup čini obilje podataka od preko 200 milijuna kilometara zabilježenih na dnevnoj razini, što omogućuje brzo algoritamsko učenje. Treći je stup poseban tim za istraživanje i razvoj od pet tisuća inženjera.

Vizija budućnosti pametne vožnje ove tvrtke temelji se na postizanju nulte stope prometnih nesreća, preoblikovanju ADAS sustava u "supervozača" te korištenju umjetne inteligencije kao osobnog asistenta, u što planiraju uložiti više od 100 milijardi juana.

Sustav God’s Eye dobit će četiri velika poboljšanja, uključujući novu arhitekturu satelitskih senzora XUANJI Architecture 2.0, nadograđeni veliki model umjetne inteligencije za upravljanje fizičkim sustavima te samorazvijajući podatkovni ekosustav.

Prvi domaći čip

Na istom je događanju predstavljen i prvi vlastiti čip za pametna vozila. XUANJI A3 prvi je kineski 4-nanometarski Driving SoC čipa koji je BYD samostalno razvio za automobile. Čip podržava treću i četvrtu razinu autonomne vožnje, a konfiguracija s tri čipa može isporučiti više od 2100 TOPS računalne snage po vozilu. XUANJI A3 je već u masovnoj proizvodnji, a odlikuje se potrošnjom energije koja je 20% niža nego kod usporedivih proizvoda, što u kombinaciji s vlastitim algoritmima udvostručuje iskorištenost računalnih kapaciteta sustava.

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