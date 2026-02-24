Donut Lab počeo objavljivati dokaze za fenomenalna svojstva svoje baterije

Finski startup na sajmu CES 2026 predstavio je bio navodno prvu serijsku solid-state bateriju, koja se puni za pet minuta i može izdržati 100.000 ciklusa. Kako bi odgovorili skepticima, počeli su s objavom dokaza

Početkom godine javnost je doznala za "revolucionarnu" bateriju finskog startupa Donut Lab, solid-state rješenje za električne motocikle i automobile, fenomenalnih karakteristika i navodno već spremno za serijsku proizvodnju. Finci su tvrdili da njihova baterija pruža energetsku gustoću od čak 400 Wh/kg, da ju je moguće napuniti do punog kapaciteta u svega pet minuta, a uz sve to dizajnirana je da izdrži do 100.000 ciklusa punjenja uz minimalan gubitak kapaciteta. Očekivano, takve su tvrdnje naišle na skepsu u većem dijelu industrije, no Finci se drže svoje priče – pa sada uzvraćaju udarac.

"I Donut Believe"

Pokrenuli su web stranicu I Donut Believe, na kojoj će sukcesivno objavljivati dokaze za svoje tvrdnje. Činit će to svakih tjedan dana objavom po jednog videa, koji će pokazati da njihova baterija zaista ima karakteristike koje su najavili na CES-u. Glavni izvršni direktor tvrtke, Marko Lehtimäki, u prvom je videu istaknuo da je reakcija bila očekivana, povlačeći paralelu s lansiranjem njihovog elektromotora godinu dana ranije, koji je također bio dočekan s nevjericom prije nego što je ušao u stvarnu primjenu.

Marko Lehtimäki

Njihova strategija, kaže, bila je namjerno pričekati s objavom rezultata vanjskih testiranja kako bi se kritičari izjasnili prije nego što im se predoče činjenice. Tvrtka je angažirala VTT Technical Research Centre of Finland, ugledni državni istraživački institut, kako bi proveo neovisna mjerenja i verifikaciju karakteristika baterije, a rezultate će sada postupno objavljivati. Istodobno s lansiranjem projekta objavljen je i prvi video dokaz – rezultati testiranja brzine punjenja baterije.

Prvi dokaz – brzo punjenje

Donut Battery, kako je prikazano, omogućuje ekstremno brzo punjenje bez opasnosti od pregrijavanja, čak i u scenarijima koji simuliraju lošije hlađenje unutar baterijskog paketa. Tijekom testova korištene su različite brzine punjenja, pri čemu je stopa od 5C (1C označava punjenje strujom koja potpuno napuniti bateriju za točno jedan sat, 5C je dakle peterostruko jača struja) omogućila dosezanje 80% kapaciteta u manje od 10 minuta. Još impresivniji rezultati zabilježeni su pri stopi od 11C, gdje je baterija dosegnula isti postotak napunjenosti za manje od 5 minuta. Doduše, baterija se pritom zagrijavala na preko 60°C, ali Donut će i tome doskočiti.

Osim brzine, ključna prednost ove tehnologije je pojednostavljena arhitektura baterijskih paketa. Za razliku od konvencionalnih rješenja koja zahtijevaju snažno "stegnute" ćelije zbog njihovog širenja tijekom ciklusa punjenja i pražnjenja, Donutova baterija eliminira te mehaničke zahtjeve. To bi u budućnosti moglo dovesti do lakših, jeftinijih i robusnijih sustava za električna vozila, zadržavajući visoku gustoću energije bez potrebe za kompliciranim sustavima aktivnog upravljanja temperaturom.

Serija videa I Donut Believe pratit će korak po korak proces verifikacije, od sigurnosnih testova do industrijskog skaliranja, nastojeći dokazati da tehnologija, koja se smatrala nemogućom, već postoji u funkcionalnim vozilima.

Sljedeći video bit će objavljen za tjedan dana.