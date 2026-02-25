Euro NCAP 2026 postavlja nova pravila, a AMD donosi tehnologiju

Sigurnost više nije samo pitanje čvrste karoserije, već i inteligencije unutar kabine. Euro NCAP 2026 donosi strože kriterije i u fokus stavlja nadzor vozača u stvarnom vremenu, a tehnologiju za to donosi AMD

Automobilska sigurnost ulazi u novu eru. Dugo je vremena fokus bio na pasivnoj sigurnosti, odnosno na tome kako zaštititi putnike tijekom sudara. No, s najopsežnijom reformom u posljednjih 15 godina, Europski program za ocjenu novih automobila (Euro NCAP) za 2026. godinu drastično mijenja paradigmu.

Fokus se sada s preživljavanja sudara seli na njegovo aktivno sprječavanje, stavljajući u središte tehnologije koje prate i razumiju najnepredvidljiviji faktor u prometu - samog vozača.

Novi stupovi sigurnosti

Naime, dosadašnji sustav ocjenjivanja, koji se temeljio na zaštiti odraslih, djece i pješaka te sustavima asistencije, od 2026. godine zamjenjuje se potpuno novom, holističkom strukturom koja prati četiri faze potencijalne nesreće: Sigurna vožnja (Safe Driving), Izbjegavanje sudara (Crash Avoidance), Zaštita pri sudaru (Crash Protection) i Sigurnost nakon sudara (Post-Crash Safety). Više o tome pročitajte u našem tekstu ovdje.

Iako sve kategorije donose strože kriterije, upravo je „Sigurna vožnja“ ona koja predstavlja tektonsku promjenu za cijelu industriju. Ova nova kategorija, koja od 2026. nosi do 60 bodova, s planiranim povećanjem na 72 boda 2027. i čak 84 boda 2028. godine, izravno vrednuje koliko učinkovito vozilo može pratiti stanje i ponašanje svojih putnika.

U središtu su napredni sustavi za nadzor vozača (DMS) i putnika (OMS). Više neće biti dovoljno da automobil samo upozori na umor detekcijom naglih pokreta upravljača. Novi protokoli Euro NCAP-a zahtijevaju sustave koji pomoću kamera, često infracrvenih, kontinuirano prate pokrete očiju i glave vozača kako bi detektirali mikrosan, pospanost, ali i različite oblike distrakcije, poput korištenja mobitela.

Prema kriterijima, sustav mora biti sposoban razlikovati kratkotrajan pogled u retrovizor od opasnog skretanja pogleda s ceste i to u različitim uvjetima osvjetljenja te neovisno o tome nosi li vozač naočale ili ima bradu. Štoviše, ide se i korak dalje, s uvođenjem testova za prepoznavanje vozačeve nereaktivnosti, bilo zbog iznenadnog zdravstvenog problema ili utjecaja alkohola i droga, nakon čega vozilo mora biti u stanju sigurno se zaustaviti.

'Tehnološki potres' u automobilskoj industriji

Za ispunjavanje novih zahtjeva bit će potrebno obraditi velike količine podataka iz kamera i senzora u stvarnom vremenu, uz vrlo nisku latenciju i minimalan broj lažnih upozorenja. Sustavi moraju istodobno biti energetski učinkoviti, pouzdani i usklađeni s normama poput ISO 26262 te odgovarajućim ASIL razinama funkcionalne sigurnosti.

Kako se vozila približavaju naprednijim razinama automatizacije (L2++, L3 i više), raste potreba za heterogenim računalnim arhitekturama koje objedinjuju klasične procesorske jezgre, AI akceleratore i programabilnu logiku. Umjesto niza zasebnih čipova, sve se češće primjenjuju integrirana SoC rješenja koja omogućuju konvergenciju DMS, OMS i ADAS sustava na jedinstvenoj platformi.

Među tvrtkama koje razvijaju takve platforme nalazi se i AMD, čiji se adaptivni SoC-ovi koriste u određenim implementacijama sustava nadzora vozača i napredne asistencije. Koncept adaptivnog računalstva, koji omogućuje naknadnu prilagodbu hardverskih i softverskih funkcija, posebno je relevantan u kontekstu regulatornog okruženja koje se mijenja svakih nekoliko godina.

Reforma Euro NCAP-a za 2026. godinu tako ne donosi samo nove testne protokole, već ubrzava širu transformaciju automobila u računalno definirane sustave.