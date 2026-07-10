Euro NCAP postrožio protokole, a BMW i ZEEKR prvi su ugrabili po pet zvjezdica

Unatoč najopsežnijoj izmjeni protokola crash-testova u više od deset godina, prvi modeli koji su uspješno prošli stroge nove kriterije i osvojili pet zvjezdica su BMW iX3 i ZEEKR 7GT

Autonet.hr petak, 10. srpnja 2026. u 06:00

Neovisna organizacija za sigurnosna testiranja vozila, Euro NCAP, službeno je uvela napredne protokole za procjenu sigurnosti vozila za 2026. godinu, u najopsežnijoj reformi sustava testiranja i ocjenjivanja u više od desetljeća. Novi okvir značajno podiže standarde zaštite putnika, stavlja veći naglasak na intuitivne i učinkovite sustave pomoći vozaču, robusno izbjegavanje sudara, zaštitu različitih skupina putnika te sigurnost i postupanju nakon same nesreće.

Više o novim protokolima, testovima i holističkom pristupu kroz četiri ključne faze sigurnosti, već smo objavili na ovom mjestu. Prvi rezultati iz stvarnog svijeta, pak, pokazuju da su proizvođači automobila već uspješno odgovorili na postavljene više zahtjeve. Prva dva modela koja su podvrgnuta ovom rigoroznom ispitivanju su električni SUV BMW iX3 "Neue Klasse" (mase 2.285 kg) i obiteljski električni automobil ZEEKR 7GT Privilege AWD (mase 2.405 kg). Oba vozila pokazala su, unatoč velikoj masi i  rigoroznijim procedurama testiranja, iznimne rezultate i uspješno osvojila maksimalnih pet zvjezdica.

Upravljanje i pomoć vozaču

U kategoriji sigurne vožnje, BMW iX3 ostvario je ocjenu od 73%. Posebno je pohvaljen zbog zadržavanja fizičkih kontrola za žmigavce, sirenu, svjetla i mjenjač. Njegov sustav za nadzor vozača pokazao se učinkovitim u otkrivanju umora, iako je bio manje osjetljiv na kratkotrajno skretanje pogleda. Tijekom cestovnog testiranja dugog 2.000 kilometara kroz Italiju, Francusku, Njemačku i Austriju, sustav za prepoznavanje ograničenja brzine točno je identificirao znakove u 86% slučajeva.

S druge strane, ZEEKR 7GT je u ovoj kategoriji došao do 79%. Za razliku od njemačkog konkurenta, kineski model većinu funkcija – od postavki vožnje do klimatizacije – koristi preko središnjeg zaslona osjetljivog na dodir, što je rezultiralo lošim rezultatom za opće kontrole vozila. Ipak, 7GT se istaknuo sofisticiranim nadzorom vozača koji je osvojio maksimalne bodove za prepoznavanje umora i vizualne distrakcije. Na testnoj ruti od 2.000 kilometara kroz Španjolsku i Francusku, njegov je sustav ispravno prepoznao znakove ograničenja u 79% slučajeva.

Izbjegavanje i zaštita

Kada je riječ o izbjegavanju sudara, ZEEKR 7GT je briljirao s 89% zahvaljujući naprednom sustavu autonomnog kočenja u nuždi (AEB) koji je besprijekorno funkcionirao u rizičnim scenarijima. U testovima zaštite pri sudaru osvojio je visokih 93%, s maksimalnim brojem bodova u bočnim udarima, dok su virtualni modeli potvrdili visoku strukturnu svestranost za različite konstitucije putnika.

BMW iX3 je u kategoriji izbjegavanja sudara zabilježio 83%, gdje je njegov AEB sustav uvelike nadmašio nove zahtjeve Euro NCAP-a u sprječavanju sudara s drugim vozilima, motociklima i pješacima. U segmentu zaštite pri sudaru, iX3 je ocijenjen s 86%. Maksimalne bodove osvojio je u svim procjenama bočnog udara, a nešto manje bodova pripalo mu je u testu frontalnog sudara cijelom širinom vozila, zbog granične ocjene za zaštitu prsnog koša vozača, iako je zaštita djece na stražnjim sjedalima bila savršena.

Sigurnost nakon nesreće

U završnoj fazi procjene koja se odnosi na sigurnost nakon sudara, oba su modela ostvarila izvanredan rezultat od 95%. Kod oba vozila visokonaponska arhitektura uspješno je izvela trenutačnu izolaciju baterije kako bi se minimalizirao rizik od požara. Jednako tako, vrata su nakon udarca ostala funkcionalna – kod BMW-a su se električne kvake automatski izvukle uz dostupno ručno otvaranje, dok su kod ZEEKR-a vrata automatski otključana, a mehaničke kvake ostale neoštećene.

Glavna razlika u ovom segmentu bila je u eCall sustavima za hitne službe. BMW-ova ugrađena eCall konfiguracija pouzdano je koordinirala rad s hitnim službama, dok je ZEEKR 7GT izgubio poneki bod jer njegova TPS eCall funkcionalnost ipak nije uspjela ostvariti maksimalan mogući rezultat. Bez obzira na te sitne razlike, oba su modela dokazala vrhunsku razinu sigurnosti prema najmodernijim standardima, zaključak je Euro NCAP-a.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi