Euro NCAP postrožio protokole, a BMW i ZEEKR prvi su ugrabili po pet zvjezdica

Unatoč najopsežnijoj izmjeni protokola crash-testova u više od deset godina, prvi modeli koji su uspješno prošli stroge nove kriterije i osvojili pet zvjezdica su BMW iX3 i ZEEKR 7GT

Neovisna organizacija za sigurnosna testiranja vozila, Euro NCAP, službeno je uvela napredne protokole za procjenu sigurnosti vozila za 2026. godinu, u najopsežnijoj reformi sustava testiranja i ocjenjivanja u više od desetljeća. Novi okvir značajno podiže standarde zaštite putnika, stavlja veći naglasak na intuitivne i učinkovite sustave pomoći vozaču, robusno izbjegavanje sudara, zaštitu različitih skupina putnika te sigurnost i postupanju nakon same nesreće.

Više o novim protokolima, testovima i holističkom pristupu kroz četiri ključne faze sigurnosti, već smo objavili na ovom mjestu. Prvi rezultati iz stvarnog svijeta, pak, pokazuju da su proizvođači automobila već uspješno odgovorili na postavljene više zahtjeve. Prva dva modela koja su podvrgnuta ovom rigoroznom ispitivanju su električni SUV BMW iX3 "Neue Klasse" (mase 2.285 kg) i obiteljski električni automobil ZEEKR 7GT Privilege AWD (mase 2.405 kg). Oba vozila pokazala su, unatoč velikoj masi i rigoroznijim procedurama testiranja, iznimne rezultate i uspješno osvojila maksimalnih pet zvjezdica.

Upravljanje i pomoć vozaču

U kategoriji sigurne vožnje, BMW iX3 ostvario je ocjenu od 73%. Posebno je pohvaljen zbog zadržavanja fizičkih kontrola za žmigavce, sirenu, svjetla i mjenjač. Njegov sustav za nadzor vozača pokazao se učinkovitim u otkrivanju umora, iako je bio manje osjetljiv na kratkotrajno skretanje pogleda. Tijekom cestovnog testiranja dugog 2.000 kilometara kroz Italiju, Francusku, Njemačku i Austriju, sustav za prepoznavanje ograničenja brzine točno je identificirao znakove u 86% slučajeva.

S druge strane, ZEEKR 7GT je u ovoj kategoriji došao do 79%. Za razliku od njemačkog konkurenta, kineski model većinu funkcija – od postavki vožnje do klimatizacije – koristi preko središnjeg zaslona osjetljivog na dodir, što je rezultiralo lošim rezultatom za opće kontrole vozila. Ipak, 7GT se istaknuo sofisticiranim nadzorom vozača koji je osvojio maksimalne bodove za prepoznavanje umora i vizualne distrakcije. Na testnoj ruti od 2.000 kilometara kroz Španjolsku i Francusku, njegov je sustav ispravno prepoznao znakove ograničenja u 79% slučajeva.

Izbjegavanje i zaštita

Kada je riječ o izbjegavanju sudara, ZEEKR 7GT je briljirao s 89% zahvaljujući naprednom sustavu autonomnog kočenja u nuždi (AEB) koji je besprijekorno funkcionirao u rizičnim scenarijima. U testovima zaštite pri sudaru osvojio je visokih 93%, s maksimalnim brojem bodova u bočnim udarima, dok su virtualni modeli potvrdili visoku strukturnu svestranost za različite konstitucije putnika.

BMW iX3 je u kategoriji izbjegavanja sudara zabilježio 83%, gdje je njegov AEB sustav uvelike nadmašio nove zahtjeve Euro NCAP-a u sprječavanju sudara s drugim vozilima, motociklima i pješacima. U segmentu zaštite pri sudaru, iX3 je ocijenjen s 86%. Maksimalne bodove osvojio je u svim procjenama bočnog udara, a nešto manje bodova pripalo mu je u testu frontalnog sudara cijelom širinom vozila, zbog granične ocjene za zaštitu prsnog koša vozača, iako je zaštita djece na stražnjim sjedalima bila savršena.

Sigurnost nakon nesreće

U završnoj fazi procjene koja se odnosi na sigurnost nakon sudara, oba su modela ostvarila izvanredan rezultat od 95%. Kod oba vozila visokonaponska arhitektura uspješno je izvela trenutačnu izolaciju baterije kako bi se minimalizirao rizik od požara. Jednako tako, vrata su nakon udarca ostala funkcionalna – kod BMW-a su se električne kvake automatski izvukle uz dostupno ručno otvaranje, dok su kod ZEEKR-a vrata automatski otključana, a mehaničke kvake ostale neoštećene.

Glavna razlika u ovom segmentu bila je u eCall sustavima za hitne službe. BMW-ova ugrađena eCall konfiguracija pouzdano je koordinirala rad s hitnim službama, dok je ZEEKR 7GT izgubio poneki bod jer njegova TPS eCall funkcionalnost ipak nije uspjela ostvariti maksimalan mogući rezultat. Bez obzira na te sitne razlike, oba su modela dokazala vrhunsku razinu sigurnosti prema najmodernijim standardima, zaključak je Euro NCAP-a.