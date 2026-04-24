Europska komisija razmatra uvođenje jeftinijeg goriva. Što je E20?

Vladajući u Europskoj uniji ispituju uvođenje goriva s 20% bioetanola, uz razmatranje repičina ulja kao alternative dizelu, ciljajući na niže cijene vožnje i smanjenje emisija bez nove infrastrukture

Europska komisija trenutačno istražuje mogućnost uvođenja goriva E20 na razini cijele Europske unije. Prema dostupnim informacijama, koje donosi njemački Bild, ovaj potez usmjeren je na suzbijanje drastičnog rasta cijena naftnih derivata na tržištu. Ključna promjena odnosila bi se na povećanje udjela bioetanola u gorivu na 20 posto, što zahtijeva prethodnu prilagodbu Direktive EU-a o kvaliteti goriva.

Biogoriva kao rješenje krize

Dosadašnja primjena ekološki prihvatljivijih goriva bila je ograničena na tek mali broj benzinskih postaja, prvenstveno u Njemačkoj. Potencijalno širenje na cijeli europski teritorij unutar Kluba zastupnika Europske pučke stranke doživljava se kao značajan iskorak. Udio biogoriva, naime, izravno utječe na pojeftinjenje benzinskog goriva te nudi doprinos zaštiti klime bez potrebe za izgradnjom nove skupe infrastrukture.

Osim benzina s većim udjelom etanola, energetska kriza potaknula je rasprave o široj primjeni biogoriva i u segmentu dizelskih motora. U tom kontekstu, repičino ulje nameće se kao primarna domaća alternativa. Stručnjaci naglašavaju kako je ovaj resurs svojom kvalitetom vrlo blizu standardnom dizelu. Iako repičino ulje ima nešto manji energetski sadržaj po litri, njegova veća gustoća čini ga gotovo jednakovrijednim energentom.

Tehničke analize potvrđuju kako bi dizelski motori u načelu mogli koristiti biljna ulja kao pogonsko gorivo. S obzirom na to da je repica europska sirovina, njezina bi uporaba mogla smanjiti ovisnost o uvozu i dodatno stabilizirati troškove prijevoza za milijune građana diljem Europe. Daljnji koraci, dakako, ovise o zakonodavnim prilagodbama koje bi omogućile masovnu distribuciju ovih energenata – a s obzirom na brzinu donošenja odluka na razini EU, ne bismo se kladili da će se uvođenje jeftinijih goriva dogoditi preko noći.

Što je E20?

Gorivo E20 predstavlja mješavinu 80% bezolovnog benzina i 20% bioetanola, što je dvostruko veći udio tog alkohola u odnosu na trenutačno najrašireniji standard E10. Tehnički gledano, bioetanol koji se koristi u ovoj smjesi najčešće se dobiva fermentacijom biomase bogate šećerom ili škrobom, poput kukuruza, šećerne trske ili žitarica.

Zbog visokog udjela kisika u molekuli etanola, izgaranje u motoru postaje potpunije, čime se smanjuje emisija ugljičnog monoksida i krutih čestica (za do 15%). Također, etanol prirodno posjeduje visok oktanski broj, što omogućuje veću otpornost goriva na detonantno izgaranje u cilindrima te potencijalno dopušta rad motora s višim stupnjem kompresije.

S praktične strane, uvođenje E20 zahtijeva pažljivu provjeru kompatibilnosti materijala u sustavu za ubrizgavanje goriva. Etanol je higroskopan, što znači da privlači vlagu iz zraka, pa može biti korozivan za određene metale (poput aluminija), plastiku i gumene brtve koji nisu dizajnirani za visoke koncentracije alkohola.

Iako moderni motori s prilagodljivim sustavima mogu kompenzirati razliku u energetskoj gustoći — budući da etanol ima oko 33% manje energije po jedinici volumena od čistog benzina — upotreba E20 obično rezultira blagim povećanjem potrošnje goriva (oko 2-4 %) za isti učinak snage. Neki od proizvođača potvrdili su da njihovi moderni motori mogu bez problema raditi na varijanti E20, no starijim automobilima – kakvi u Hrvatskoj dominiraju – to neće biti preporučljivo.