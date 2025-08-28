Ferrari ima patent za pametno savladavanje uspornika i izbočina

S novim patentom Željko Kerum i njemu slični više neće morati brinuti o neravninama i rupama na cesti – naime, Ferrari je osmislio tehnologiju koja bi aktivno kočila u slučaju nailaska na previsoku prepreku

Bila je veljača 2010. godine, gradonačelnik Splita bio je Željko Kerum, a na sjednici gradskog Vijeća postavljeno mu je bilo pitanje o tome kada će biti sanirane određene gradske prometnice pune rupa. Na to je on odgovorio izjavom koja je odmah ušla u legendu: "Ja isto tako vozim slalom kao i vi, još i teže. U mene Ferrari koji je prst od poda!".

Patent kao za Keruma

Prošlo je od toga 15 godina, a Ferrari sada ima ideju kojom bi mogao Keruma i slične mu spasiti od neželjenih oštećenja. Naime, patentna prijava koju su nedavno predali bavi se upravo tim problemom – preniskim dijelovima karoserije koji bi mogli naletjeti na prepreku poput rubnika, uspornika prometa i slično.

Njihova ideja jest ugraditi senzore u prednji odbojnik vozila, koji bi detektirali previsoke prepreke i udaljenost od njih, pa u slučaju da računalo odluči, a vozač ne reagira na vrijeme, automatski bi se aktiviralo kočenje s ciljem izbjegavanja naleta i oštećenja prednjeg razdjelnika (splittera).

Automatsko kočenje prije izbočenja i prepreka smanjilo bi rizik od oštećenja niskih dijelova karoserije, a posebno bi bilo korisno tijekom manevara parkiranja, stoji u patentnoj prijavi. Osim što bi mogao samostalno zakočiti u hitnim situacijama, sustav bi o nailasku na previsoku prepreku obavijestio vozača putem infotainmenta, kako bi on samostalno usporio ili, ako je to moguće, zaobišao prepreku.