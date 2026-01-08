Finska solid-state baterija puni se za pet minuta i drži kapacitet do 100.000 ciklusa

Tvrtka Donut Lab je na sajmu CES 2026. predstavila revolucionarnu baterijsku tehnologiju spremnu za serijsku proizvodnju koja donosi visoku gustoću energije, brzo punjenje i potpunu sigurnost od zapaljenja

Možda je neuobičajeno da vijest o inovacijama u području baterijskih tehnologija dolazi iz Europe, a ne iz primjerice Kine, a za to se pobrinula finska tvrtka Donut Lab. Ona je službeno na CES-u u Las Vegasu predstavila prvu bateriju s čvrstim elektrolitom (solid-state) na svijetu koja je već spremna za primjenu u masovnoj proizvodnji.

Danas, a ne u budućnosti

Za razliku od dosadašnjih najava u industriji koje su često odgađane ili najavljivane za neko naredno razdoblje, tehnologija Donut Laba već je u primjeni. Njihove će se baterije odmah naći na cestama u sklopu aktualne linije motocikala proizvođača Verge, čija šira dostupnost na tržištu se očekuje u prvom kvartalu ove godine.

Glavni izvršni direktor tvrtke, Marko Lehtimäki, istaknuo je kako je Donut Lab uspio razviti rješenje koje se može skalirati za velike proizvodne volumene. Naglasio je da njihov odgovor na pitanje o dostupnosti solid-state tehnologije glasi "danas", a ne u dalekoj budućnosti. Ovim korakom Donut Lab želi preuzeti ulogu katalizatora promjena u globalnom sektoru transporta, nudeći tehnologiju koja eliminira dosadašnje kompromise u performansama i troškovima.

Impresivne specifikacije

Nova baterija pruža energetsku gustoću od čak 400 Wh/kg, što omogućuje znatno veći domet i lakše konstrukcije vozila. Jedna od najznačajnijih prednosti je brzina punjenja, pa je bateriju moguće napuniti do punog kapaciteta u svega pet minuta, bez uobičajenih ograničenja i preporuka za punjenje do 80%. Uz to, dizajnirana je da izdrži do 100.000 ciklusa punjenja uz minimalan gubitak kapaciteta, što višestruko nadmašuje životni vijek konvencionalnih litij-ionskih baterija.

Sigurnost je kod ovog rješenja postavljena kao prioritet, pa tako baterija ne sadrži zapaljive tekuće elektrolite, čime se u potpunosti eliminira rizik od toplinskog bijega i požara. Testiranja su pokazala iznimnu otpornost na ekstremne uvjete: na temperaturi od -30°C baterija zadržava više od 99% kapaciteta, dok pri temperaturama iznad 100°C nastavlja raditi stabilno, bez znakova paljenja ili degradacije.

Održivi materijali

Proizvodnja Donut baterija oslanja se isključivo na široko dostupne i cjenovno pristupačne materijale koji nisu, kako kažu, "geopolitički osjetljivi". To rezultira nižom cijenom proizvodnje u usporedbi s litij-ionskim tehnologijama. Osim toga, baterija nudi veliku slobodu u dizajnu jer se može proizvoditi u prilagođenim veličinama i geometrijama, dopuštajući njezinu upotrebu kao strukturnog dijela šasije vozila ili kućišta bespilotnih letjelica.

Ovaj najava o revoluciji u baterijama dolazi godinu dana nakon što je tvrtka na sajmu CES 2025 predstavila Donut Motor, inovativni motor u kotaču koji je od tada već prihvatilo više od 200 proizvođača.