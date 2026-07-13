Ford uveo opciju daljinskog blokiranja vozila u slučaju krađe – ali uz pretplatu

Američki proizvođač Ford predstavio je sustav "Start Inhibit" koji vlasnicima i policiji omogućuje daljinsko onemogućavanje pokretanja motora, no usluga će se nakon prve godine naplaćivati

Proizvođači diljem svijeta su u stalnoj "utrci" s kriminalcima koji pronalaze načine zaobilaženja modernih sigurnosnih sustava, posebice onih s beskontaktnim otključavanjem, koristeći uređaje kupljene za kloniranje ključeva i slične tehničke, široko dostupne, novotarije. Iz tog su razloga u Fordu odlučili u svoja vozila ugraditi dvostruku autentikaciju. Prvo na sjevernoameričkom tržištu i samo za određene nove modele, nedavno su uveli novu sigurnosnu značajku pod nazivom "Start Inhibit", upravo kako bi se suprotstavili rastućem valu krađa vozila.

2FA za automobile

Sustav funkcionira na principu dvostupanjske provjere, slično kao kod pristupa raznim aplikacijama, elektroničkoj pošti ili internetskom bankarstvu, a integriran je s aplikacijom FordPass. Vozila koja su sinkronizirana s tom aplikacijom šalju obavijest vlasniku svaki put kad im se pristupi, kad je motor pokrenut, vozilo pomaknuto ili kad netko izvrši tvorničko resetiranje postavki. Ako vlasnik prepozna neovlaštenu aktivnost, može putem aplikacije daljinsko aktivirati funkciju "Start Inhibit". Ona će onemogućiti ponovno pokretanje motora sve dok se na zaslonu multimedijskog sustava u vozilu ne unese sigurnosni kod generiran unutar aplikacije.

Sustav nudi i integraciju s policijom u slučajevima kada je vozilo već otuđeno. Nakon što vlasnik prijavi krađu, Fordov pozivni centar surađuje s policijskim službenicima kako bi se blokada paljenja aktivirala te vozilo lociralo.

Funkcija ima određena tehnička ograničenja u pogledu sigurnosti na cestama. Sustav "Start Inhibit" ne može prekinuti rad motora dok je vozilo u pokretu. Blokada se aktivira tek nakon što se vozilo potpuno zaustavi i ugasi, čime se sprječava njegovo iduće pokretanje.

Sigurnost košta

Ova tehnologija prisutna je na tržištu nešto više od godine dana, a nije bila pompozno najavljivana niti medijski praćena, što je prema navodima iz Forda pomoglo da kriminalci ne razviju metode za njezino zaobilaženje. Trenutačno je dostupna na odabranim modelima F-150 i Super Duty iz 2024. godine i novijima, kao i na modelima Expedition, Bronco Sport i Mustang Mach-E iz 2026. godine, uz plan širenja i izvan Sjeverne Amerike te na više Fordovih modela.

Međutim, ono što neće obradovati kupce, jest činjenica da se funkcija nudi u sklopu opcionalnog sigurnosnog paketa, koji kupcima navedenih modela donosi besplatno korištenje samo tijekom prve godine od kupnje novog vozila. Nakon isteka tog razdoblja, usluga prelazi na model mjesečne pretplate koja iznosi 7,99 američkih dolara u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno 9,99 kanadskih dolara u Kanadi.