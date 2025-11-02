General Motors uvodi softversku revoluciju i novu arhitekturu u svoja vozila

Arhitektura, koja će debitirati na Cadillacu Escalade IQ 2028., objedinjuje desetke upravljačkih jedinica u jednu jezgru, omogućujući brža ažuriranja i veću fleksibilnost - kako za EV tako i za benzinske modele

Autonet.hr nedjelja, 2. studenog 2025. u 05:55

Američki General Motors najavio je uvođenje nove centralizirane računalne platforme i električne arhitekture iduće generacije u sva svoja nova vozila, bilo da su ona električna ili s motorima s unutarnjim izgaranjem. Njezina prva primjena očekuje se 2028. godine na nadolazećem modelu Cadillac Escalade IQ. Prema navodima tvrtke, novi dizajn predstavlja temeljito promišljanje načina na koji se GM-ova vozila grade i, što je ključno, kako se mogu ažurirati tijekom vremena.

Centralizirani pristup

Tvrtka već sada ima više od 4,5 milijuna vozila koja mogu primati "over-the-air" ažuriranja sustava, a ta brojka raste za oko dva milijuna godišnje. Sljedeći korak razvoja ide prema centraliziranom računalnom dizajnu kako bi otključao nove razine performansi, skalabilnosti i softverske učinkovitosti.

Nova platforma tako ima cilj konsolidirati desetke dosadašnjih elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) u jedinstvenu računalnu jezgru, koja koordinira svaki podsustav vozila u stvarnom vremenu. Cilj je dramatično smanjiti broj modula, pojednostaviti dizajn, poboljšati pouzdanost i omogućiti značajno brže ažuriranje softvera.

Prelazak na ethernet

U središtu sustava nalazi se tekućinom hlađena centralna računalna jedinica, pokretana procesorima nove generacije kao što je NVIDIA Thor. Ta jezgra povezuje sve sustave – pogon, upravljanje, kočioni sustav, infotainment i sigurnost – putem ethernet sučelja velike brzine. Centralna jedinica povezuje se s tri agregatora koji služe kao čvorišta za različite zone vozila.

Ti agregatori funkcioniraju kao "prevoditelji" ili pametne razvodne kutije, pretvarajući signale senzora u jedinstveni digitalni jezik i usmjeravajući naredbe natrag hardveru. Oni sami ne izvršavaju kontrolnu logiku, već se napredne funkcije, uključujući algoritme i strojno učenje, odvijaju na centralnoj platformi koju pokreće Thor.

Takav dizajn donosi dvije ključne prednosti. Prva je "hardverska sloboda", jer komponente specifične za vozilo (poput kočionih aktuatora, kamera ili zaslona) ostaju izolirane od softverskog sloja. To omogućuje GM-u zamjenu dobavljača ili nadogradnju dijelova bez potrebe za ponovnim pisanjem temeljnog kôda. Druga prednost je radikalno pojednostavljenje mrežne topologije, budući da se eliminiraj složeno ožičenje.

Skalabilnost za budućnost

Platforma je projektirana sa značajnim rezervama snage, nudeći do 35 puta više AI računalne snage (mjereno u TOPS-ima) za autonomiju i dva do četiri puta bolje performanse infotainmenta. GM navodi potencijal za isporuku 10 puta više softverskih ažuriranja za nove značajke nego kod prethodnog sustava te 1.000 puta veću propusnost za bržu povezivost i buduća AI opterećenja. Ključna značajka nove arhitekture jest njezina "agnostičnost" prema pogonu, što znači da je projektirana za električna vozila i ona s unutarnjim izgaranjem.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

