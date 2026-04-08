GM-ov patent: automobil zna da ste popili i prije nego što dotaknete kvaku

General Motors prijavio je patent za sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji i senzorima koji analizira hod vozača te mu blokira pristup vozilu ako detektira znakove alkoholiziranosti

Dok neke kompanije već napore fokusiraju na (polu)autonomnu vožnju, u kojoj nije bitno u kakvom je stanju vozač, američki proizvođač automobila General Motors podnio je patentnu prijavu za napredni sustav koji koristi kamere, lidare i napredne senzore, kako bi procijenio je li vozač sposoban za upravljanje vozilom.

AI detekcija teturanja

Sustav je, kako stoji u nedavno objavljenom patentu, osmišljen tako da prati osobu dok se ona približava automobilu. Pritom svojim senzorima i kamerama prati i analizira specifične parametre hoda, kao što su brzina kretanja, duljina koraka ili stabilnost putanje, odnosno – detektira ako vozač pri dolasku do automobila tetura.

Tehnologija se oslanja na strojno učenje, točnije na rekurzivnu neuronsku mrežu, koja obrađuje prikupljene podatke i generira "ocjenu hoda". Ako ta ocjena prijeđe unaprijed definiranu sigurnosnu granicu, sustav aktivira protumjere kako bi spriječio potencijalno opasnu situaciju na cesti. U slučajevima kada sustav procijeni da je vozač pod utjecajem alkohola ili droga, predviđeno je nekoliko razina djelovanja. One uključuju vizualna i zvučna upozorenja, aktivaciju sekundarnih sustava poput alkotestova ili, u krajnjem slučaju, potpuno onemogućavanje pristupa vozilu.

Iz patenta

GM ističe važnost transparentnosti sustava kako bi korisnik bio jasno obaviješten o blokadi dok je još izvan automobila, čime se smanjuje mogućnost pokušaja zaobilaženja zaštite. Osim detekcije alkoholiziranosti, patent navodi i potencijalnu primjenu u prepoznavanju hitnih medicinskih stanja. Set ugrađenih senzora bi mogao identificirati zdravstvene probleme koje vozač možda još nije niti osvijestio, pa tako ovaj sustav dobiva i širu ulogu u zaštiti zdravlja korisnika, a ne samo očuvanja sigurnosti u prometu i spašavanja vozačke dozvole.

Iako je patent podnesen u rujnu 2024. i nedavno objavljen, još nema službene potvrde o tome hoće li se uopće, kada i u kojim serijskim modelima ova tehnologija pojaviti.