Golf "dvojka" na modernom crash testu: Biste li preživjeli u njemu?

Usporedba crash testova i voznih karakteristika VW Golfa II i Golfa VIII pokazuju kako su inovacije u posljednjih 40 godina drastično smanjile rizik od teških ozljeda i smrti u prometu

Razvoj tehnologije implementirane u vozila značajno je poboljšao sigurnost na cestama posljednjih desetljeća. Pokazuju to ne samo statistike nego i moderni crash testovi, sve rigorozniji i napredniji, prilagođeni modernom dobu.

Kako bi zorno demonstrirali razvoj pasivnih sigurnosnih sustava, u kompaniji DEKRA usporedili su rezultate crash testa Volkswagen Golfa II (proizvodnja se odvijala od 1983. do 1992.) s Euro NCAP testom VW Golfa VIII (od 2019.). Testiranje starog modela u DEKRA Crash Test Centru temeljilo se na frontalnom zamaknutom sudaru, gdje se vozilo pri brzini od 64 km/h sudara s barijerom s 40% preklapanja.

"Dvojka" protiv "osmice"

"U Golfu II, putnici bi imali male šanse za preživljavanje ovog sudara zbog kolapsa putničke kabine, dubokog prodora komponenti u unutrašnjost te snažnog usporavanja i udara u upravljač", objašnjava Markus Egelhaaf iz DEKRA-inog odjela za istraživanje nesreća. S druge strane, u istom scenariju sudara, putnici u Golfu VIII vjerojatno bi prošli s lakšim ozljedama. "Cijela putnička kabina ostala je potpuno netaknuta, a putnici su bili vrlo dobro zaštićeni prednjim i bočnim zračnim jastucima u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima, zatezačima i ograničivačima sile", dodaje.

Kako bi se pokazao utjecaj tehničkog napretka, DEKRA je provela i brojne usporedne testove vožnje, ponovno koristeći tehnički ispravan VW Golf II iz 1989. i VW Golf VIII iz 2024. godine. U prvoj seriji testova ispitane su karakteristike kočenja. U svim uvjetima i na različitim podlogama, zaustavni put novog vozila bio je za otprilike 30% kraći od onog kod starog modela.

Granice tehnologije

Drugi ključni faktor u procjeni sigurnosti vožnje je stabilnost u zavojima, koja pokazuje raspon brzine u kojem je moguće sigurno izbjeći prepreku ili proći zavoj. DEKRA-ini stručnjaci proveli su standardizirani test izbjegavanja prepreke dvostrukom promjenom trake. Maksimalna brzina kojom je profesionalni vozač mogao sigurno izvesti manevar bila je 65 km/h u Golfu II i 75 km/h u Golfu VIII.

Dok je stariji model pokazivao značajno naginjanje i gubitak kontakta stražnjeg kotača s podlogom, kod novijeg Golfa naginjanje je bilo znatno manje izraženo. "Ipak, ova testna vožnja jasno je pokazala da i moderna tehnologija ima svoje granice, izvan kojih se proklizavanje više ne može spriječiti", zaključuje Egelhaaf. DEKRA je sve pojedinosti ovog i sličnih testova objavila u besplatnom izvješću 2025 Road Safety Report, koje u detalje i iz više gledišta opisuje aktualne promjene u industriji mobilnosti.