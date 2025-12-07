Kraj klasičnih kočnica? Mercedesov motor ima regeneraciju jaču od diskova

Inženjeri tvrde da bi se stražnje kočnice na automobilima m ogle dramatično smanjiti ili čak u potpunosti nestati u budućnosti. Kako piše Carscoops, ključ leži u revolucionarnom elektromotoru koji je razvila tvrtka Yasa, u vlasništvu Mercedesa.

Prije nešto više od mjesec dana, Yasa je predstavila elektromotor s aksijalnim tokom koji postavlja nove standarde. Sa svega 12,7 kilograma mase, ovaj motor može proizvesti nevjerojatnih 1.006 konjskih snaga (750 kW). Sada su iz tvrtke otkrili da će se ovaj motor koristiti kao jedinica unutar kotača za njihove električne pogonske sklopove nove generacije, što bi moglo zamijeniti tradicionalne sustave kočenja na stražnjim kotačima.

Iako motori u kotačima nisu novost, njihova primjena u električnim vozilima do sada je bila rijetka, uglavnom zbog velike mase i nedovoljne snage. Yasin motor rješava taj problem, postavljajući neslužbeni rekord gustoće snage od 59 kW (79 KS) po kilogramu.

Dok motor može isporučiti vršnu snagu od 1.006 KS, tvrtka napominje da se njegova kontinuirana snaga kreće između 469 i 536 KS. Može se upariti s dvostrukim inverterom od 15 kg, kojeg je Yasa također interno razvila, što ga čini idealnim za hiperautomobile i druga električna vozila visokih performansi.

Ključna inovacija ipak leži u kočenju. Iz tvrtke Yasa tvrde da njihov motor u kotaču nudi "nevjerojatne regenerativne performanse" koje bi mogle u potpunosti eliminirati potrebu za tradicionalnim stražnjim kočnicama. To bi proizvođačima automobila omogućilo da se riješe ne samo važnih komponenti kočionog sustava, već i stražnjih pogonskih osovina. Potencijalne uštede na masi su ogromne – do 200 kg na postojećim modelima i čak do 500 kg na novim modelima razvijenim od nule.

"Zahvaljujući iznimnoj sposobnosti regeneracije, ovaj sustav ima potencijal dramatično smanjiti stražnje kočnice na električnom vozilu – ili ih čak u potpunosti ukloniti u određenim arhitekturama", izjavio je Simon Odling, šef novih tehnologija u Yasi.

Dodao je kako hvatanje većeg udjela energije regenerativnim kočenjem može značajno povećati i domet vozila, dok oslobođeni prostor daje dizajnerima "neviđenu slobodu" u optimizaciji pakiranja, aerodinamike i kinematike njihovih vozila nove generacije.

Iako ova tehnologija zvuči kao daleka budućnost, Yasa motori s aksijalnim tokom već su na putu prema proizvodnji. Koristit će se u novim, potpuno električnim modelima Mercedes-AMG GT limuzine i SUV-a. Ipak, u tim modelima neće biti primijenjeni kao motori u kotačima, već će se koristiti konfiguracija s jednim motorom na prednjoj i dva na stražnjoj osovini, što pokazuje da je put do potpunog uklanjanja kočnica tek započeo.