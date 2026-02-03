KYB predstavio hidraulični ovjes koji možete podešavati preko mobitela

Najveći proizvođač hidrauličnih rješenja u Japanu i jedan od najvećih dobavljača amortizera kao originalne opreme za proizvođače vozila, KYB, predstavio je ActRide, novi sustav ovjesa za naknadnu ugradnju. Ovaj sustav u potpunosti mijenja način na koji vozači komuniciraju sa svojim vozilima i podešavaju postavke vožnje. Za razliku od tradicionalnih sustava koji zahtijevaju mehanički rad, ActRide omogućuje korisnicima karakteristike vožnje prilagođavati izravno – s pametnog telefona.

Poluaktivni ovjes

Sustav se s mobitelom povezuje putem Bluetootha, a upravljanje se obavlja preko mobilne aplikacije koja nudi precizno podešavanje bez potrebe za mehaničarskim intervencijama, alatima ili podizanjem vozila. Srce ovog poluaktivnog sustava ovjesa čine amortizeri kontrolirani solenoidnim ventilima, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na uobičajene sustave sa koračnim (stepper) motorima.

ActRide koristi senzore koji u stvarnom vremenu prate kretanje i ubrzanje automobila, dok kontrolna jedinica obrađuje te podatke kako bi osigurala optimalnu stabilnost. Zahvaljujući solenoidima i novom dizajnu, promjene u postavkama su kontinuirane i čak do osam puta brže nego kod konkurentskih rješenja.

Postavke na "klik"

Korisničko sučelje aplikacije nudi klizne skale od 0 do 100 za prednji i stražnji ovjes, čime se omogućuje fino balansiranje između udobnosti i sportskih performansi. Ključna prednost ove tehnologije je mogućnost promjene postavki u hodu, čak i tijekom same vožnje. U svojim promotivnim materijalima kažu da je odabir postavki ovjesa (sportski, udobni ili bilo koja kombinacija između) jednostavan kao odabir pjesme s playliste. Precizan tuning ovjesa s ovom inovacijom, dakle, postaje dostupan daleko širem krugu vozača.

Iako je sustav u početku razvijen za Toyotu Hiace, KYB planira proširiti dostupnost ActRidea na širi spektar vozila ako potražnja na tržištu bude zadovoljavajuća. KYB osim u Japanu ima i tri proizvodna pogona u Europi, a diljem svijeta u njihovim se tvornicama proizvede preko milijun amortizera tjedno.