Lucid i NVIDIA surađuju na razvoju autonomnih vozila četvrte razine

Američki proizvođač električnih vozila Lucid objavio je strateško partnerstvo s tehnološkim divom Nvidijom, s ciljem razvoja i isporuke jednog od prvih serijskih putničkih vozila s četvrtom razinom (L4) autonomne vožnje. Ova suradnja omogućit će implementaciju napredne "eyes-off, hands-off, mind-off" tehnologije, što u prijevodu znači da vozač neće morati pratiti cestu, držati ruke na volanu niti biti mentalno usredotočen na vožnju, ali u određenim uvjetima.

Četvrta razina za "obične" kupce

Središnji dio najavljenog plana suradnje jest integracija računalne platforme NVIDIA Drive AGX Thor u buduću liniju Lucidovih vozila srednje klase. Ta platforma, s centraliziranom arhitekturom i redundantnim procesorima, ujedinit će sve funkcije automatizirane vožnje i omogućiti postupnu evoluciju prema potpunoj autonomiji, poručuju iz Lucida.

Sa strane kupaca, ovo partnerstvo moglo bi biti zanimljivo jer im obećava budućnost u kojoj se spajaju luksuz, performanse i autonomija. Prema toj viziji kupci Lucidovih vozila mogli bi dobiti iskustvo vožnje "koje nije samo uzbudljivo, već i potpuno bez napora". Osim toga, Lucid ovime ulazi u utrku s ostalim proizvođačima koji su već ušli u posao s autonomnim vozilima, ali se ne misli s njima boriti na tržištu robotaksija – svoje L4 autonomne automobile planiraju primarno nuditi krajnjim kupcima.

Optimizacija proizvodnje AI-jem

Osim razvoja autonomnih vozila, partnerstvo s Nvidijom obuhvaća i transformaciju proizvodnih procesa. Lucid planira koristiti njihovu tehnologiju za stvaranje "pametnih tvornica". Korištenjem digitalnih blizanaca postojećih i budućih tvornica, timovi će moći brže planirati, simulirati i optimizirati proizvodne linije. Cilj je implementirati prediktivnu analitiku, inteligentnu robotiku i optimizaciju procesa u stvarnom vremenu. Sve te inovacije trebale bi omogućiti fleksibilne proizvodne linije, poboljšanu kontrolu kvalitete i podršku skaliranju, a sve s ciljem smanjenja troškova i ubrzanja isporuke vozila.