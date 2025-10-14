Mercedes-Benz testira megavatno punjenje baterija, brže od točenja goriva

"Električna mobilnost ključna je komponenta na putu prema dekarbonizaciji, no vožnja bez lokalnih emisija CO₂ sama po sebi nije dovoljna. Proces punjenja također mora biti učinkovit, inteligentan i održiv" – stav je koji vlada unutar Mercedes-Benza, pa ta kompanija aktivno radi na inovativnim rješenjima u elektrifikaciji prijevoza. Svoj najnoviji iskorak predstavili su kroz eksperimentalno vozilo za punjenje, testni kombi nazvan ELF (Experimental-Lade-Fahrzeug).

Pet tehnologija u jednome

ELF funkcionira kao mobilni laboratorij koji objedinjuje ultrabrzo, dvosmjerno, solarno, induktivno i konduktivno punjenje u jedinstven koncept. Iza projekta stoji interdisciplinarni tim stručnjaka Mercedes-Benza, s ciljem postavljanja novih standarda u razvoju tehnologije punjenja električnih vozila.

ELF istražuje granice tehnički izvedivog brzog punjenja kroz dva sustava. Prvi je MCS (Megawatt Charging System), izvorno razvijen za teški transport, koji omogućava punjenje snagom oko 1 MW i služi za testiranje toplinske otpornosti komponenti pod ekstremnim uvjetima. Drugi je CCS (Combined Charging System), standard za osobna vozila, kojim se testiraju komponente bliske serijskoj proizvodnji. Pomoću CCS sustava, ELF može postići snagu punjenja do 900 kW, što znači da se baterija kapaciteta 100 kWh može napuniti za samo desetak minuta.

Iskustvo stečeno ovim istraživanjima izravno se primjenjuju u razvoju budućih modela. Primjer je tehnološki program CONCEPT AMG GT XX, koji postavlja nove standarde u području punjenja visokih performansi. To konceptualno vozilo može u samo pet minuta napuniti dovoljno energije za doseg od oko 400 kilometara, a tijekom testiranja postiglo je vršnu snagu punjenja od 1.041 kW.

Vozilo kao elektrana

Jedna od ključnih tehnologija koje projekt ELF istražuje jest dvosmjerno punjenje, koje omogućuje vozilima ne samo da primaju električnu energiju, već i da je vraćaju u kućnu mrežu. ELF testira izmjeničnu i istosmjernu varijantu dvosmjernog punjenja, a rezultate Mercedes-Benz već implementira u nove modele poput potpuno električnog modela CLA.

ELF također testira budućnost punjenja bez kabela, odnosno putem indukcije. Ova tehnologija omogućuje prijenos električne energije bez fizičkog kontakta, putem sustava za punjenje integriranog u tlo. Trenutačno snaga takvog punjenja iznosi 11 kW, što odgovara snazi klasičnog zidnog punjača.

Uz induktivno, istražuje se i automatsko konduktivno punjenje putem podnice vozila. Ova metoda koristi posebne ploče u podu koje komuniciraju s vozilom i pomažu vozaču pri parkiranju kako bi se pokrenuo proces punjenja. Energija se prenosi izravnim fizičkim kontaktom putem konektora na podnici vozila. Poput indukcije, i ova tehnologija povećava udobnost i sigurnost jer eliminira potrebu za rukovanjem kabelima, a posebno je prikladna za primjenu bez prepreka ili u uskim parkirnim prostorima.

Na kraju, Mercedes-Benz istražuje i automatizaciju procesa punjenja pomoću robotike, što je ključan korak za operatere voznih parkova i premium segment, a u vidu imaju i razvoj solarnog punjača na vozilu, koji bi dopunjavao bateriju i tako funkcionirao kao produživač dosega (range extender), koji bi na sunčane dane mogao u bateriju besplatno dodati energije za prijeći oko 30 dodatnih kilometara.