Musk: Tradicionalni proizvođači odbili su Teslin FSD unatoč mojim upozorenjima

Elon Musk tvrdi da su etablirani proizvođači automobila odbili ponudu za licenciranje Tesline tehnologije autonomne vožnje

Autonet.hr subota, 29. studenog 2025. u 16:33

Šef Tesle, Elon Musk, ne skriva svoje frustracije trenutnim stanjem u autoindustriji. Prema njegovim riječima, tradicionalni proizvođači automobila pokazuju zapanjujuću nezainteresiranost za Teslinu tehnologiju potpuno samostalne vožnje (Full Self-Driving - FSD), čak i nakon što im je izravno ponuđeno licenciranje istog sustava.

Kako prenosi ET Auto, rasprava je započela na X-u gdje su podijeljeni uvidi Roba Wertheimera, analitičara iz tvrtke Melius Research. Wertheimerova teza je jasna - Tesla se približava trenutku koji bi mogao pokrenuti jednu od najvećih promjena vrijednosti u modernoj industrijskoj povijesti. Analitičar predviđa da bi se stotine milijardi dolara mogle preliti od tradicionalnih proizvođača prema Tesli u idućih pet godina, naglašavajući da rizik ne leži na Tesli, već na svima ostalima koji ne prate tempo inovacija.

Musk je na te analize reagirao ističući kako je industrija i dalje skeptična prema usvajanju njihovog softvera.

"Pokušao sam ih upozoriti, pa čak i ponudio licenciranje Teslinog FSD-a, ali oni to ne žele! Ludo", napisao je Musk. Dodatno je pojasnio kako rijetki kontakti s tradicionalnim proizvođačima obično završavaju mlakim razgovorima. Prema Musku, oni predlažu implementaciju FSD-a tek za pet godina i to na manjim, ograničenim programima, uz postavljanje zahtjeva koji su za Teslu tehnički neizvedivi i u konačnici besmisleni.

Još tijekom financijskog izvještaja u siječnju 2024., Musk je predvidio da će interes za licenciranjem naglo porasti kada postane očito da je opstanak bez FSD-a nemoguć. Iako je u travnju prošle godine investitorima najavio da je Tesla u pregovorima s jednim velikim proizvođačem automobila oko licenciranja, najnovije izjave sugeriraju da su ti razgovori zapeli.

Ipak, put do potpune dominacije nije posut samo uspjesima. FSD tehnologija trenutno se suočava s ozbiljnim regulatornim nadzorom. Američki regulatori prošlog su mjeseca pokrenuli istragu zbog izvještaja o vozilima opremljenim FSD-om koja prolaze kroz crveno svjetlo ili voze u pogrešnom smjeru. Dodatni udarac zadao je sud u kolovozu, proglasivši Teslu djelomično odgovornom za smrtonosnu nesreću koja je uključivala njihov Autopilot sustav, naloživši tvrtki isplatu odštete od 242 milijuna dolara.

Dok Musk i analitičari vide autonomnu vožnju kao neizbježnu budućnost koja će redefinirati tržišnu vrijednost kompanija, čini se da tradicionalna autoindustrija još uvijek oklijeva prepustiti kontrolu softveru svog najvećeg konkurenta, radije riskirajući tehnološko zaostajanje nego ovisnost o Tesli.

 



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi