Musk: Tradicionalni proizvođači odbili su Teslin FSD unatoč mojim upozorenjima

Šef Tesle, Elon Musk, ne skriva svoje frustracije trenutnim stanjem u autoindustriji. Prema njegovim riječima, tradicionalni proizvođači automobila pokazuju zapanjujuću nezainteresiranost za Teslinu tehnologiju potpuno samostalne vožnje (Full Self-Driving - FSD), čak i nakon što im je izravno ponuđeno licenciranje istog sustava.

Kako prenosi ET Auto, rasprava je započela na X-u gdje su podijeljeni uvidi Roba Wertheimera, analitičara iz tvrtke Melius Research. Wertheimerova teza je jasna - Tesla se približava trenutku koji bi mogao pokrenuti jednu od najvećih promjena vrijednosti u modernoj industrijskoj povijesti. Analitičar predviđa da bi se stotine milijardi dolara mogle preliti od tradicionalnih proizvođača prema Tesli u idućih pet godina, naglašavajući da rizik ne leži na Tesli, već na svima ostalima koji ne prate tempo inovacija.

Musk je na te analize reagirao ističući kako je industrija i dalje skeptična prema usvajanju njihovog softvera.

"Pokušao sam ih upozoriti, pa čak i ponudio licenciranje Teslinog FSD-a, ali oni to ne žele! Ludo", napisao je Musk. Dodatno je pojasnio kako rijetki kontakti s tradicionalnim proizvođačima obično završavaju mlakim razgovorima. Prema Musku, oni predlažu implementaciju FSD-a tek za pet godina i to na manjim, ograničenim programima, uz postavljanje zahtjeva koji su za Teslu tehnički neizvedivi i u konačnici besmisleni.

Još tijekom financijskog izvještaja u siječnju 2024., Musk je predvidio da će interes za licenciranjem naglo porasti kada postane očito da je opstanak bez FSD-a nemoguć. Iako je u travnju prošle godine investitorima najavio da je Tesla u pregovorima s jednim velikim proizvođačem automobila oko licenciranja, najnovije izjave sugeriraju da su ti razgovori zapeli.

Ipak, put do potpune dominacije nije posut samo uspjesima. FSD tehnologija trenutno se suočava s ozbiljnim regulatornim nadzorom. Američki regulatori prošlog su mjeseca pokrenuli istragu zbog izvještaja o vozilima opremljenim FSD-om koja prolaze kroz crveno svjetlo ili voze u pogrešnom smjeru. Dodatni udarac zadao je sud u kolovozu, proglasivši Teslu djelomično odgovornom za smrtonosnu nesreću koja je uključivala njihov Autopilot sustav, naloživši tvrtki isplatu odštete od 242 milijuna dolara.

Dok Musk i analitičari vide autonomnu vožnju kao neizbježnu budućnost koja će redefinirati tržišnu vrijednost kompanija, čini se da tradicionalna autoindustrija još uvijek oklijeva prepustiti kontrolu softveru svog najvećeg konkurenta, radije riskirajući tehnološko zaostajanje nego ovisnost o Tesli.