Napuljska obilaznica službeno je prva pametna cesta u Italiji

Autocesta oko Napulja dobila je službeni certifikat kao prva potpuno pametna cesta u Italiji, s naprednim sustavima nadzora, komunikacije i potpore za autonomnu vožnju

Autonet.hr utorak, 16. lipnja 2026. u 05:45

Napuljska obilaznica postala je prva cestovna infrastruktura u Italiji koja je od tamošnjeg Ministarstva infrastrukture i prometa dobila službeni certifikat "Smart Road". Ovaj korak označava početak talijanske revolucije u pametnoj mobilnosti, čime je jedna od ključnih urbanih prometnica na jugu zemlje pretvorena u nacionalni model tehnološke inovacije. Projekt je rezultat suradnje tvrtke Tangenziale di Napoli, grupe Autostrade per l'Italia, resornog ministarstva, Nacionalnog centra za održivu mobilnost i tehnološkog čvorišta Movyon.

Hi-tech mreža

Glavni cilj ove inicijative bio je stvoriti infrastrukturu sposobnu za prikupljanje, obradu i dijeljenje informacija u stvarnom vremenu kako bi se poboljšala sigurnost, učinkovitost i održivost prometa. Da bi ostvarila ovaj status, prometnica je morala zadovoljiti tri ključna zakonska uvjeta: inteligentno praćenje prometa, kontinuirani nadzor vremenskih prilika i hidrogeoloških rizika te uspostavu dvosmjerne komunikacije između infrastrukture i vozila.

Duž 22 kilometra obilaznice postavljena je gusta tehnološka mreža koja omogućuje proaktivno upravljanje prometom. Infrastruktura uključuje 217 pametnih kamera, 15 portala za detekciju prometa, osam meteoroloških stanica te 40 komunikacijskih antena opremljenih ITS-G5 i Cellular V2X tehnologijom. Svi prikupljeni podaci slijevaju se u središnju platformu Movyon C-ITS, koja integrira informacije iz različitih izvora te tako omogućava neprekidan nadzora brzine, položaja i smjera vozila.

Sustav je dizajniran tako da pomoću naprednih prometnih modela pomaže operaterima u kontrolnom centru u donošenju pravovremenih odluka, čime se gužve rješavaju prije nego što eskaliraju u hitne slučajeve. Istodobno, meteorološke stanice i senzori prate količinu oborina, stanje kolnika i razinu vode, promptno alarmirajući stručne službe u slučaju opasnosti od pojave poplava ili klizišta.

Komunikacija s vozilima

Najveći iskorak predstavlja takozvana Vehicle-to-Infrastructure (V2I) tehnologija koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između ceste i automobila. Povezana vozila izravno na ploču primaju obavijesti o prometnim nesrećama, radovima, preprekama, vremenskim uvjetima i preporučenoj brzini, dok u isto vrijeme šalju podatke natrag u sustav. Trenutačno na ovoj dionici za potrebe testiranja prometuje 30 povezanih vozila koja aktivno komuniciraju s mrežom i primaju upute za smanjenje stvaranja kolona.

Na dionici između Vomera i Fuorigrotte uspješno je provedeno i prvo talijansko testiranje autonomnog vozila koje je u stvarnom vremenu prilagođavalo svoju brzinu uputama primljenim izravno s ceste. Glavni izvršni direktor grupe Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, istaknuo je kako ova tehnološka evolucija jamči višu razinu sigurnosti za infrastrukturu i njezine korisnike te potvrđuje ulogu grupe kao predvodnika u mobilnosti budućnosti.

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