Netko je patentirao WC ugrađen pod suvozačko sjedalo? Seres!

Kineski proizvođač automobila Seres zatražio je patent za inovativni sustav toaleta smještenog ispod suvozačevog sjedala, namijenjenog "povećanju udobnosti tijekom dugih putovanja i kampiranja"

Autonet.hr subota, 18. travnja 2026. u 18:48
📷 AI ilustracija na temelju patenta
Rijetko kad se nes(p)retno brendiranje i prevođenje na naš jezik ovako savršeno poklopi s tehnološkom pričom, kao što je to slučaj s nedavno objavljenim patentom kineskog proizvođača automobila Seres. Njihov naziv marke, iako bismo očekivali da će biti dorađen ili promijenjen za tržišta u našoj regiji, ostao je takav kakav jest (no ostala je i Ford Kuga…), a kompanija je ovog mjeseca – ironičnom igrom sudbine – u Kini zatražila patent za tehnologiju "toaleta u vozilu".

Seres WC s glasovnim upravljanjem

Prema podacima iz patentne prijave, podnesene kineskoj administraciji za intelektualno vlasništvo 10. (ne prvog) travnja, sustav je dizajniran kako bi zadovoljio fiziološke potrebe korisnika tijekom dugih putovanja, kampiranja ili boravka u automobilu. Iako je patent odobren, tvrtka još uvijek nije najavila konkretne modele u kojima će se ovaj sustav naći, pa ostaje neizvjesno hoće li ideja ući u serijsku proizvodnju (prikladno bi bilo da se model s ovom inovacijom zove Seres #2, ali sumnjamo da će prihvatiti našu ideju).

Iz patenta
Ovaj potez dolazi u trenutku kada kinesko tržište električnih vozila prolazi kroz fazu iznimne konkurentnosti. Kako bi se istaknuli, proizvođači u automobile ugrađuju sve neobičnije dodatke poput sustava za karaoke, hladnjaka i masažnih sjedala. Seresov patentni nacrt predviđa kompaktnu jedinicu WC-a koja se aktivira mehaničkim pritiskom ili glasovnom naredbom, nakon čega se toalet izvlači iz donjeg dijela suvozačkog sjedala pomoću kliznog mehanizma.

Mislili su i na higijenu

Inženjersko rješenje fokusirano je na maksimalnu iskoristivost prostora bez narušavanja udobnosti kabine. Toaletna jedinica zamišljena je kao ladica ugrađena u pod kabine koja nestaje kada nije u uporabi. Važno je napomenuti da je patent predviđen isključivo za suvozačevu stranu, čime se vozaču onemogućuje korištenje sustava tijekom vožnje.

Inženjeri su u dokumentaciji detaljno razradili i sustav upravljanja otpadom kako bi osigurali higijenske standarde unutar vozila. Za rješavanje problema neugodnih mirisa, sustav uključuje ventilator i ispušnu cijev koja mirise odvodi izvan automobila. Otpad bi se prikupljao u spremniku koji zahtijeva ručno pražnjenje, a inovacija uključuje i rotirajući grijaći element. Njegova je funkcija isparavanje tekućine i isušivanje ostalog otpada, čime se smanjuje volumen nakupljenih tvari.

Iz patenta
Ovakav pristup pokazuje da se, unatoč neobičnom konceptu, radilo o ozbiljnom inženjerskom planiranju funkcionalnosti sustava. U industriji gdje se svaki centimetar unutrašnjosti pažljivo planira, Seres nastoji ponuditi rješenje za specifične situacije poput zastoja na cestama ili boravka u prirodi – a implementacija će vjerojatno ovisiti kako o reakciji tržišta tako i o tehničkim izazovima ugradnje čučavca pod sjedalo.

