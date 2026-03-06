Nokian izradio gumu koja sama izbacuje klinove kad zahladi

Nokian Tyres, inače tvrtka koja je osmislila prvu automobilsku zimsku gumu 1934. godine, predstavila je svoj najnoviji proizvod – gumu Hakkapeliitta 01. Riječ je o prvoj zimskoj gumi na svijetu s mogućnošću prilagodbe gripa na zahtjev, što predstavlja ostvarenje desetljećima starog koncepta o gumi čiji se klinovi (čavli) prilagođavaju uvjetima na cesti.

Čavlerice po potrebi

Ključna inovacija je tehnologija nazvana Double Action Stud koja omogućuje da se klinovi iz površine gume automatski prebacuju između ON i OFF načina rada, kako se temperatura mijenja. Prema riječima predsjednika i izvršnog direktora kompanije, Paola Pompeija, ovo je jedna od najvećih inovacija u povijesti tvrtke jer omogućuje vrhunsku sigurnost na ledu uz istodobnu zaštitu cestovne površine, što se ranije smatralo neizvedivim.

Nova tehnologija izravan je rezultat koncepta uvlačivih klinova koji je Nokian Tyres prvi put prikazao 2014. godine. Tehnička okosnica ove tehnologije počiva na materijalima koji reagiraju na promjene temperature okoline bez potrebe za elektroničkim senzorima ili intervencijom vozača. Sustav funkcionira tako da se pri ekstremno niskim temperaturama, kada je kolnik prekriven ledom, klinovi mehanički aktiviraju u ON-mode, pružajući maksimalnu probojnu silu i stabilnost.

Nasuprot tome, kada temperatura poraste ili se vozilo kreće po čistom asfaltu, klinovi se povlače ili omekšavaju svoj pritisak u OFF-mode, čime se drastično smanjuje mehaničko oštećenje ceste i razina buke. Ovaj "pametni" prijelaz omogućuje gumi da zadrži svojstva gume s klinovima samo onda kada su uvjeti na podlozi kritični za sigurnost, dok u blažim uvjetima nudi udobnost i ekološku prihvatljivost klasične zimske gume.

Smjesa gaznog sloja djelomično je izrađena od obnovljivih materijala poput prirodnog kaučuka, bio-smola i ulja na bazi bora i uljane repice. Razina buke smanjena je za jedan decibel, čime se odgovara na uobičajene kritike vezane uz buku takvih guma.

Spremne za sljedeću zimu

Nakon godina testiranja u laboratorijima i arktičkim centrima, finalni proizvod donosi značajna poboljšanja u performansama. Hakkapeliitta 01 smanjuje trošenje površine ceste za do 30 posto u usporedbi s prethodnim modelima, dok istovremeno poboljšava prianjanje na ledu za 10 posto te na mokroj podlozi za 5 posto.

Hakkapeliitta 01 namijenjena je osobnim automobilima, crossoverima i SUV vozilima, a posjeduje certifikate "Three-Peak Mountain Snowflake" i "Ice Grip". Proizvodnja ove serije guma odvijat će se u tvornici u finskom gradu Nokia. Nova linija proizvoda bit će dostupna potrošačima tijekom jeseni 2026. godine, kako bi se spremili za sljedeću zimsku sezonu, a primarna tržišta za ovaj revolucionarni model bit će nordijske zemlje te Sjeverna Amerika.