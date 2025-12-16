Novi najefikasniji: Dongfengov motor ima toplinsku učinkovitost od 48,09%

Dongfengov hibridni pogonski sklop Mach 1.5T srušio je globalne rekorde učinkovitosti, službeno je njegovo postignuće potvrđeno i u laboratoriju, a uskoro će se naći i u serijskoj proizvodnji

Tek što je objavljeno kako su kineske marke Omoda i Jaecoo predstavile tehnologiju motora s unutarnjim izgaranjem rekordne učinkovitosti, njihovo postignuće bačeno je u sjenu novim rekordom, iako za minimalan postotni iznos. Naime, kineski proizvođač automobila Dongfeng predstavio je svoj novi hibridni pogonski agregat Mach 1.5T, kojim postavlja novi globalni standard u automobilskoj industriji.

Rekord za 0,09%

Ovaj pogonski agregat, razvijen unutar kuće, postigao je toplinsku učinkovitost od čak 48,09%, što je službeno potvrdio i Kineski centar za automobilsku tehnologiju i istraživanje (CATARC) dodijelivši mu certifikat "Zvijezda energetske učinkovitosti".

Spomenuti Omoda i Jaecoo, iz konkurentske Chery Grupe, najavljivali su nedavno motor s 48%-tnom toplinskom učinkovitošću, pa je razlika između ovih rješenja zaista minimalna – no Dongfeng se može pohvaliti time da je njihovo rješenje postalo prvi hibridni benzinski motor na svijetu koji je probio granicu od 48% toplinske učinkovitosti.

Iza rekorda stoji niz naprednih tehničkih rješenja, uključujući inovativni sustav izgaranja s visokim omjerom kompresije od preko 15,5 te sustav visokotlačnog ubrizgavanja goriva od čak 500 bara. Motor koristi turbopunjač promjenjive geometrije prilagođen hibridima, dizajn cilindara bez sjedišta ventila te napredne tehnologije za smanjenje trenja poput električne pumpe za ulje i termalnog prskanja cilindara.

Službena potvrda rekorda

Za krajnje korisnike, ove brojke donose konkretne prednosti u svakodnevnoj vožnji, prvenstveno kroz smanjenu potrošnju goriva i povećani doseg vozila. Prema podacima proizvođača, svaki postotak povećanja toplinske učinkovitosti smanjuje potrošnju za 0,3 litre na 100 kilometara kada je baterija prazna, a novi motor trebao bi omogućiti približno 100 kilometara veći doseg po spremniku goriva u usporedbi s prethodnom generacijom. Dongfeng je najavio da će se rekordni motor Mach 1.5T uskoro početi ugrađivati u serijske modele automobila.