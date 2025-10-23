Novi rekord za elektromotore: više od 1.000 KS iz manje od 13 kg

Britanska tvrtka Yasa, u vlasništvu Mercedes-Benza, testirala je prototip elektromotora mase tek 12,7 kg, koji postiže vršnu snagu od preko tisuću "konja", postavljajući novi standard u automobilskoj industriji

Autonet.hr četvrtak, 23. listopada 2025. u 14:31

Tehnološka tvrtka Yasa, specijalizirana za dizajn i proizvodnju elektromotora s aksijalnim protokom, objavila je da je srušila vlastiti neslužbeni svjetski rekord u gustoći snage za elektromotore. Najnovijim testiranjem lakše verzije prototipa motora, teškog samo 12,7 kilograma, postignuta je kratkotrajna vršna snaga od 750 kW (više od 1.000 KS). To rezultira novim neslužbenim rekordom gustoće snage od dosad neviđenih 59 kW/kg.

Najnoviji rezultat predstavlja značajno poboljšanje od čak 40% u odnosu na prethodno testiranje provedeno ranije tijekom ljeta. Tada je verzija motora teška 13,1 kg postigla 550 kW (738 KS), što je odgovaralo gustoći snage od 42 kW/kg. Iz tvrtke procjenjuju da će kontinuirana snaga novog motora biti u rasponu od 350 kW do 400 kW (469 do 536 KS).

Potvrda aksijalne tehnologije

Revolucionarni prototip dizajniran je i razvijen u Yasinom Inovacijskom centru u Oxfordu. Prema objavi kompanije, ne radi se o teoretskom modelu, već o potpuno funkcionalnom prototipu koji već prolazi kroz rigorozan razvojni program i trenutačno se vrti na dinamometrima. Naglašava se da motor ne koristi egzotične materijale te da postiže iznimne performanse, postignute kroz precizno inženjerstvo, napredno upravljanje toplinom i optimizirano "pakiranje" komponenti.

Razvoj je realiziran uz potporu britanskog Centra za napredni pogon (Advanced Propulsion Centre). Yasa je inače od 2021. godine u 100%-tnom vlasništvu Mercedes-Benza, koji će vjerojatno biti i jedan od prvih korisnika nove tehnologije. "Postići kratkotrajnu vršnu snagu od 750 kW i gustoću od 59 kW/kg velika je potvrda naše sljedeće generacije tehnologije aksijalnog protoka," izjavio je Tim Woolmer, osnivač i tehnički direktor Yase.

Iznenađujući rezultati testiranja

Simon Odling, YASA-in šef nove tehnologije, komentirao je da su rani rezultati premašili i najoptimističnije simulacije. "Ovo je stvarni hardver, u stvarnom životu, koji daje stvarne podatke – i radi prekrasno," rekao je Odling, potvrđujući procjene o kontinuiranoj snazi.

Joerg Miska, izvršni direktor tvrtke YASA, zaključio je da ovaj rekord demonstrira jedinstvenost tvrtke: "S triput većom gustoćom performansi od današnjih vodećih motora s radijalnim protokom, YASA nastavlja redefinirati granice mogućeg u dizajnu elektromotora".

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi