Novi rekord za elektromotore: više od 1.000 KS iz manje od 13 kg

Britanska tvrtka Yasa, u vlasništvu Mercedes-Benza, testirala je prototip elektromotora mase tek 12,7 kg, koji postiže vršnu snagu od preko tisuću "konja", postavljajući novi standard u automobilskoj industriji

Tehnološka tvrtka Yasa, specijalizirana za dizajn i proizvodnju elektromotora s aksijalnim protokom, objavila je da je srušila vlastiti neslužbeni svjetski rekord u gustoći snage za elektromotore. Najnovijim testiranjem lakše verzije prototipa motora, teškog samo 12,7 kilograma, postignuta je kratkotrajna vršna snaga od 750 kW (više od 1.000 KS). To rezultira novim neslužbenim rekordom gustoće snage od dosad neviđenih 59 kW/kg.

Najnoviji rezultat predstavlja značajno poboljšanje od čak 40% u odnosu na prethodno testiranje provedeno ranije tijekom ljeta. Tada je verzija motora teška 13,1 kg postigla 550 kW (738 KS), što je odgovaralo gustoći snage od 42 kW/kg. Iz tvrtke procjenjuju da će kontinuirana snaga novog motora biti u rasponu od 350 kW do 400 kW (469 do 536 KS).

Potvrda aksijalne tehnologije

Revolucionarni prototip dizajniran je i razvijen u Yasinom Inovacijskom centru u Oxfordu. Prema objavi kompanije, ne radi se o teoretskom modelu, već o potpuno funkcionalnom prototipu koji već prolazi kroz rigorozan razvojni program i trenutačno se vrti na dinamometrima. Naglašava se da motor ne koristi egzotične materijale te da postiže iznimne performanse, postignute kroz precizno inženjerstvo, napredno upravljanje toplinom i optimizirano "pakiranje" komponenti.

Razvoj je realiziran uz potporu britanskog Centra za napredni pogon (Advanced Propulsion Centre). Yasa je inače od 2021. godine u 100%-tnom vlasništvu Mercedes-Benza, koji će vjerojatno biti i jedan od prvih korisnika nove tehnologije. "Postići kratkotrajnu vršnu snagu od 750 kW i gustoću od 59 kW/kg velika je potvrda naše sljedeće generacije tehnologije aksijalnog protoka," izjavio je Tim Woolmer, osnivač i tehnički direktor Yase.

Aksijalna tehnologija Za razliku od tradicionalnih radijalnih motora cilindričnog oblika, Yasini motori su plosnati, okrugli uređaji nalik "palačinkama". Ključ njihove tehnologije je jedinstvena topologija koja eliminira teški stator, smanjujući masu metala u njemu za do 80%. Takav dizajn omogućuje značajno veću gustoću snage i okretnog momenta, a jedna od najvažnijih prednosti je direktno hlađenje uljem, koje sprječava pregrijavanje i omogućuje isporuku visoke snage na konstantnoj razini. Njihova tehnologija, koju je Tim Woolmer razvio tijekom doktorata na Sveučilištu u Oxfordu, već se koristi u Ferrarijevim hibridnim modelima SF90 Stradale i 296 GTB, a Mercedes je primjenjuje u razvoju budućih AMG modela visokih performansi.

Iznenađujući rezultati testiranja

Simon Odling, YASA-in šef nove tehnologije, komentirao je da su rani rezultati premašili i najoptimističnije simulacije. "Ovo je stvarni hardver, u stvarnom životu, koji daje stvarne podatke – i radi prekrasno," rekao je Odling, potvrđujući procjene o kontinuiranoj snazi.

Joerg Miska, izvršni direktor tvrtke YASA, zaključio je da ovaj rekord demonstrira jedinstvenost tvrtke: "S triput većom gustoćom performansi od današnjih vodećih motora s radijalnim protokom, YASA nastavlja redefinirati granice mogućeg u dizajnu elektromotora".