Ovo su najsigurniji automobili u Europi 2025. godine

Euro NCAP je objavio godišnju top listu vozila "Best-in-Class", ističući modele koji su u prethodnoj godini testiranja postavili najviše standarde zaštite putnika i naprednih sustava asistencije vozačima

Autonet.hr petak, 16. siječnja 2026. u 06:00

Europska organizacija za procjenu sigurnosti novih automobila, Euro NCAP, otkrila je pobjednike prestižnih nagrada "Best-in-Class" za 2025. godinu. U godini koju je obilježio dosad najveći broj testiranih modela i snažan prodor električnih vozila, proizvođači su pokazali iznimnu prilagodbu sve strožim protokolima testiranja. Titulu apsolutnog pobjednika ("Best Performer") za 2025. godinu odnio je Mercedes-Benz CLA, koji je dominirao u kategoriji malih obiteljskih automobila, a nedavno je okrunjen i titulom Car of the Year.

Ovaj uspjeh za Mercedes-Benz predstavlja nastavak tradicije, s obzirom na to da je prethodna generacija istog modela osvojila istu titulu još 2019. godine. CLA je impresionirao stručnjake gotovo savršenim rezultatima u zaštiti odraslih putnika (94%) te vodećim ocjenama u segmentu zaštite ranjivih sudionika u prometu (93%), zahvaljujući sustavima aktivnog poklopca motora i rafiniranoj tehnologiji automatskog kočenja u nuždi.

Dominacija električnih modela

Ostatak popisa najboljih u klasi potvrđuje da elektrifikacija ne dolazi nauštrb sigurnosti. Tesla je ove godine ostvarila dvostruku krunu: Model 3 proglašen je najboljim velikim obiteljskim automobilom, dok je popularni Model Y zauzeo prvo mjesto u kategoriji malih SUV vozila. Oba modela posebno su se istaknula u segmentu zaštite djece i sustava sigurnosne pomoći, što potvrđuje Teslin kontinuirani rad na softverskim rješenjima za izbjegavanje sudara.

U kategoriji gradskih i supermini automobila slavio je potpuno električni MINI Cooper E. Unatoč svojim kompaktnim dimenzijama, ovaj je model ostvario visoke rezultate u strukturnim testovima sudara, dokazujući da i mali automobili mogu ponuditi vrhunsku razinu zaštite. Stručnjaci su naglasili kako MINI Cooper E predstavlja najsigurniji izbor u svojoj klasi među modelima testiranima tijekom protekle godine.

Inovacije i novi brendovi

Veliko iznenađenje i potvrdu kvalitete donijela je kategorija velikih SUV-ova, u kojoj je slavio smart #5. Nekada poznata isključivo po mikro-automobilima, marka smart uspješno je prenio sigurnosnu filozofiju u veći segment, osvojivši maksimalnih pet zvjezdica bez kompromisa u zaštiti putnika. Uz njega, u premium segmentu izvršnih automobila trijumfirao je Polestar 3, koji je nadmašio konkurenciju integritetom strukture i implementacijom sljedeće generacije tehnologija za pomoć vozaču.

Za osvajanje titule "Best in Class", vozila moraju biti opremljena standardnom sigurnosnom opremom i ostvariti ukupnu ocjenu od pet zvjezdica. Pobjednik se određuje izračunom ponderiranog zbroja rezultata u četiri ključna područja: zaštita odraslih putnika, zaštita djece, zaštita ranjivih sudionika u prometu (pješaka i biciklista) te sustavi sigurnosne asistencije. Ove nagrade, poručuju iz Euro NCAP-a, služe kao ključni orijentir vozačima pri odabiru najsigurnijeg vozila za njihove potrebe.

Euro NCAP: Best in Class 2025
  Zaštita odraslih putnika Zaštita djece u vozilu Zaštita ranjivih sudionika u prometu Aktivna sigurnost
Best Performer, Best Small Family Car: Mercedes-Benz CLA 94% 89% 93% 85%
Best Large Family Car: Tesla Model 3 90% 93% 89% 87%
Best Small SUV: Tesla Model Y 91% 93% 86% 92%
Best Large SUV: smart #5 88% 93% 84% 92%
Best City & Supermini: MINI Cooper E 89% 87% 77% 79%
Best Executive Car: Polestar 3 90% 93% 79% 83%


