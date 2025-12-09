Patent General Motorsa otkriva da je u razvoju novi – dvotaktni motor za hibride

Novi patent opisuje tehnološko rješenje s pomičnim ventilima koje bi eliminiralo glavne nedostatke dvotaktnih motora i omogućilo njihovu primjenu u modernim hibridnim vozilima

Iako su dvotaktni motori većinom napušteni zbog relativne neučinkovitosti, visoke buke te štetnih emisija, a automobilska industrija razvojne napore usmjerava u učinkovite četverotaktne motore i elektrifikaciju, čini se da General Motors ipak vidi potencijal za povratak dvotaktnih agregata. Američki proizvođač podnio je prijavu tamošnjem Patentnom uredu, koja opisuje novi sustav namijenjen modernizaciji te tehnologije.

Patent je podnesen prošle godine i tek je odnedavno javno dostupan, sugerira da tvrtka istražuje načine kako iskoristiti prednosti dvotaktnih motora, poput veće specifične snage, manje mase i jednostavnije konstrukcije s manje pokretnih dijelova. Kao takve, planiraju ih modernizirati i smjestiti u hibridna vozila nove generacije.

Inovacija u ventilima

Ključni problem tradicionalnih dvotaktnih motora leži u nedostatku konvencionalnog sustava ventila. Umjesto toga, oni se za izmjenu plinova oslanjaju na otvore u stijenkama cilindra, koje u potrebnom trenutku zatvaraju klipovi. Takav dizajn dovodi do razdoblja preklapanja, kad su istovremeno otvoreni usisni i ispušni kanali, što rezultira izlaskom neizgorenih ugljikovodika u atmosferu. GM-ovo predloženo rješenje cilja upravo na taj problem uvođenjem elektronički upravljanog sustava kliznih ventila, smještenih između klipa i stijenke cilindra, kako bi se osigurala preciznija kontrola otvaranja i zatvaranja ulaza.

Iz patenta

Prema patentnoj dokumentaciji, ventilom bi upravljao elektromehanički aktuator, omogućujući zatvaranje kanala neovisno o položaju klipa. Time bi se spriječio prolazak neizgorenih plinova u ispušni sustav, čime bi dvotaktni motori mogli dobiti povećanu učinkovitost i manje emisije. U kompaniji vjeruju da bi ugradnja takvih tehnologija, uz elektroničko ubrizgavanje goriva i doziranje ulja, mogla ispraviti nedostatke zbog kojih su ovi motori prvotno odbačeni.

Iako trenutačno nema dostupnih informacija o tome kada i kako GM planira implementirati ovu tehnologiju, patent izričito spominje njezinu upotrebu u hibridnim vozilima. To ukazuje na mogućnost da GM razvija novu arhitekturu plug-in hibrida, gdje bi kompaktan i snažan dvotaktni motor radio u sinergiji s elektromotorima. U slučaju da koncept bude uspješno realiziran, takav bi pogon možda mogao ponuditi niže troškove, bolje iskorištavanje prostora, manju masu i bolje performanse u usporedbi s današnjim plug-in hibridnim agregatima.