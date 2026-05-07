Pirellijeve pametne gume dobivaju 'oči'

Talijanski div Pirelli udružuje se sa švedskom tvrtkom Univrses kako bi svoje Cyber Tyre gume opremio naprednim AI sustavom i računalnim vidom. Cilj je stvoriti sigurnija autonomna vozila i preciznije praćenje cesta

Talijanski proizvođač guma Pirelli napravio je velik korak prema budućnosti automobilske industrije. Potpisivanjem partnerskog ugovora sa švedskom tehnološkom tvrtkom Univrses, koji uključuje i stjecanje 30 posto vlasničkog udjela, Pirelli je jasno dao do znanja da gume više nisu samo komadi gume koji povezuju automobil s cestom. One postaju ključni dio digitalnog ekosustava vozila, njegove oči i osjetila.

Ovim potezom Pirelli planira značajno unaprijediti svoju platformu Cyber Tyre, integrirajući je s naprednim sustavima računalnog vida i umjetne inteligencije koje razvija Univrses. Rezultat bi trebao biti sustav koji automobilima omogućuje ne samo da osjete cestu, već i da je vide i razumiju na dosad neviđen način.

Što donosi spoj guma i umjetne inteligencije?

Platforma Cyber Tyre već je sama po sebi mnogo više od naprednog sustava za praćenje tlaka u gumama (TPMS). Riječ je o integriranom hardverskom i softverskom rješenju koje pomoću senzora smještenih unutar same gume prikuplja podatke o tlaku, temperaturi, opterećenju i stanju gaznog sloja. Ti podaci već sada pomažu sustavima za pomoć vozaču (ADAS) da donose bolje odluke.

No, senzori u gumama samo su dio šire slike. Tu na scenu stupa Univrses. Njihov softver 3DAI, temeljen na umjetnoj inteligenciji, daje autonomnim vozilima percepcijske sposobnosti. Koristeći podatke s kamera na vozilu, u kombinaciji s podacima iz Cyber guma, sustav omogućuje tehnologije poput prostornog dubokog učenja te 3D pozicioniranja i mapiranja. Jednostavnije rečeno, automobil neće samo znati svoju preciznu lokaciju na karti, već će moći i "naučiti" kako se nositi s neposrednim okruženjem, prepoznavati opasnosti i prilagođavati vožnju uvjetima u stvarnom vremenu.

Ovo je klasičan primjer fuzije senzora, koncepta ključnog za razvoj autonomne vožnje. Spajanjem informacija iz različitih izvora - kamera, radara, Lidara i sada senzora u gumama - vozilo stvara robusniji i pouzdaniji model okoline. Takva je redundancija presudna za prevladavanje ograničenja pojedinog senzora. Primjerice, dok kamere mogu imati problema u uvjetima slabog osvjetljenja ili lošeg vremena, senzori u gumama i dalje mogu pružiti ključne podatke o razini prianjanja na podlogu.

Pilot projekt i budućnost 'softverski definiranih vozila'

Ovo partnerstvo s tvrtkom Univrses nije samo teorija. Pirelli je u suradnji s talijanskom regijom Puglia još 2025. godine pokrenuo pilot projekt praćenja cestovne mreže. Vozila opremljena Cyber gumama i Univrsesovim sustavom računalnog vida stvaraju kontinuirano ažuriranu mapu stanja infrastrukture na regionalnim cestama. Cilj je poboljšati održavanje i sigurnost, a projekt služi kao dokaz koncepta za širu primjenu.

"Suradnja s tvrtkom Univrses dodatno će unaprijediti našu platformu Cyber Tyre zahvaljujući naprednim tehnologijama umjetnog vida. Ovaj će spoj dati značajan doprinos transformaciji automobila u prava softverski definirana vozila", izjavio je Andrea Casaluci, glavni izvršni direktor Pirellija.

Ova vizija poklapa se s trendovima u industriji. Globalno tržište pametnih guma na putu je značajnog rasta, a procjene govore da bi do ranih 2030-ih moglo dosegnuti vrijednost između 7,78 i 8,6 milijardi dolara. Pretvaranjem gume u inteligentnu platformu za prikupljanje podataka, Pirelli se pozicionira kao neizostavan dio središnjeg "mozga" vozila.