Prvi auto farovi bez leće donose izdržljivost, modularnost i atraktivan izgled

Tvrtka Oracle Lighting (nije povezana sa softverskim divom Oracleom) američki je proizvođač zamjenskih rasvjetnih tijela za automobile i ove godine obilježava 25 godina rada. Tim je povodom na sajmu SEMA ovoga mjeseca predstavila svoju, kako kažu, najznačajniju inovaciju do sada: prva na svijetu automobilska prednja LED svjetla bez leće.

Radikalna promjena izgleda

Ovaj proizvod predstavlja radikalan odmak od tradicionalnog dizajna koji je dominirao industrijom više od stoljeća. Još od prvih acetilenskih svjetiljki iz 1880-ih pa sve do modernih LED sustava, prozirna vanjska leća bila je neizostavan dio svakog fara. Novi dizajn u potpunosti uklanja taj element, čime se eliminira najosjetljiviji dio sustava, ali se i značajno mijenja "lice" automobila.

Uklanjanjem vanjske leće rješava niz problema s kojima se vozači često susreću, poput zamagljivanja, pucanja, žutila, oksidacije te nakupljanja vlage unutar kućišta farova. Oracleov je sustav dizajniran s naglaskom na izdržljivost i performanse, a temelji se na modularnim "Bi-LED" emiterskim jedinicama koje se diče zaštitom od prodora vode i prašine (IP68) te aktivnog upravljanja toplinom.

Modularno i popravljivo

Uklanjanje prednje leće omogućilo je da oblikovano kućište fara postane i istaknuti stilski element. Kućište se može lakirati u boju vozila, što pruža višu razinu personalizacije. K tome svaka LED komponenta ovog sustava, od dnevnih svjetala (DRL) do dugih i kratkih svjetala, potpuno je zamjenjiva i lako popravljiva. Modularni dizajn omogućuje jednostavan pristup i zamjenu pojedinačnih dijelova, često čak i bez potrebe za vađenjem fara iz vozila. Također, nosači farova ojačani su i zamjenjivi, što popravke nakon manjih nezgoda čini bržima i isplativijima.

Ovaj revolucionarni proizvod debitirat u izvedbi namijenjenoj trećoj generaciji modela Toyota Tacoma. Proizvođač je najavio i buduće verzije za modele kao što su Toyota 4Runner i Ford F-150, uz planirano širenje ponude na ostala popularna vozila – barem u SAD-u, jer još nema naznake da bi se ova vrsta farova mogla homologirati za korištenje u Europi.

Očekivana cijena seta kretat će se između 800 i 900 američkih dolara. Prema najavama kompanije, proizvod će biti dostupan na tržištu početkom 2026. godine.