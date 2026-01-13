Revolucija ili prevara? Donut Labova "čudesna" solid-state baterija na meti kritika

Na upravo završenom CES-u u Las Vegasu finski startup Donut Lab izazvao je pravu buru objavom koja bi, ako je istinita, mogla iz temelja promijeniti industriju električnih vozila. Tvrtka je tamo objavila da je razvila prvu "solid-state" bateriju na svijetu koja nije samo laboratorijski koncept, već je spremna za masovnu proizvodnju i ugradnju u vozila, a diči se iznimnim karakteristikama kakve neki mogu samo sanjati.

Izvršni direktor Marko Lehtimäki tvrdi da je njihova tehnologija potpuno testirana, provjerena i da se već nalazi u vozilima, točnije u motociklima tvrtke Verge Motorcycles. Obećane specifikacije zvuče gotovo nestvarno: punjenje za samo pet minuta, otpornost na hladnoću i sigurnost kakvu trenutne litij-ionske baterije ne mogu ponuditi te zadržavanje 99% kapaciteta nakon čak 100.000 ciklusa punjenja i pražnjenja.​

Sumnje u tehnologiju

Međutim, njihova je najava u stručnim krugovima dočekana s velikom dozom skepse, pa čak i otvorenim optužbama za prevaru. Kritičari ističu da Donut Lab na sajmu nije priložio nikakve konkretne dokaze za svoje tvrdnje – nije bilo fizičkih uzoraka baterije, već samo 3D isprintani model, a tvrtka nije objavila nikakve znanstvene radove niti patente koji bi potkrijepili njihovu inovaciju. Stručnjaci upozoravaju da nedostatak transparentnosti i odbijanje otkrivanja kemijskog sastava ili proizvodnih metoda budi sumnju da se radi o marketinškom triku, a ne o stvarnom tehnološkom proboju.

Glavna tehnička zamjerka odnosi se na specifikacije koje prkose onome što trenutačno imamo u domeni baterija. Posebno se ističe tvrdnja o 100.000 ciklusa punjenja, što je karakteristika superkondenzatora, a ne klasičnih baterija. Istražitelji sugeriraju da bi Donut Lab mogao koristiti tehnologiju superkondenzatora druge finske tvrtke, Nordic Nano, pa je pogrešno marketinški predstavljati taj proizvod kao "solid-state" bateriju.

Revolucionarne specifikacije ili zamagljivanje istine? Donut Lab

Nadalje, tvrdnje o gustoći energije od 400 Wh/kg uz takvu dugovječnost zvuče pretjerano optimistično bez čvrstih dokaza, pa su neki komentatori situaciju već usporedili s ozloglašenim slučajem startupa Theranos, upozoravajući na opasnost od velikih obećanja bez konkretnog pokrića. Među kritičare se uključio i Ulderico Ulissi, investicijski direktor kineskog proizvođača baterija CATL, koji je Donutovu prezentaciju otvoreno nazvao prevarom.

Unatoč kritikama, Donut Lab ostaje pri svojim tvrdnjama, naglašavajući da će prvi proizvodi biti isporučeni kupcima već u prvom kvartalu 2026. godine, odnosno unutar 90 dana. Lehtimäki inzistira na tome da su njihove baterije stvarne i da predstavljaju budućnost električne mobilnosti, odbacujući sumnje kao neutemeljene. Funkcionira li stvar izvan laboratorija i postoji li zapravo, vidjet ćemo, dakle, uskoro.