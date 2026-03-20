Ručni ili automatik? Porscheov novi patent nudi najbolje od oba svijeta mjenjača

Porsche je podnio zahtjev za zaštitu patenta novog sustava prijenosa, koji su osmislili njegovi inženjeri, a koji bi mogao "pomiriti" ljubitelje klasičnih ručnih mjenjača i zagovornike modernih automatika. Patent, čiji su detalji objavljeni početkom ožujka, predviđa jednu ručicu mjenjača koja bi bila sposobna za rad u dva različita režima.

To znači da bi u automatskom modu poluga služila za odabir osnovnih funkcija vožnje (R-N-D), dok se jednostavnim prebacivanjem pretvara u klasični H-raspored brzina i omogućava ručno "šaltanje" – za one kojima baš to nedostaje za potpuni osjećaj sportske vožnje. Važno je napomenuti da se radi o "shift-by-wire" rješenju, što znači da ručica nema izravnu mehaničku vezu s mjenjačkom kutijom, već joj tek elektroničkim putem šalje signale. Mjenjač je u svojoj biti automatski ili uobičajenog tipa s dvostrukom spojkom, no Porscheov pristup mogao bi simulirati taktilni i mehanički osjećaj mijenjanja brzina bez kompleksnosti tradicionalnog ručnog mjenjača.

Nešto slično već postoji

Koncept kombiniranog mjenjača nije posve nov u svijetu sportskih automobila. Slično rješenje već je implementirao švedski Koenigsegg u svojim modelima CC850 i Chimera, koristeći iznimno složenu elektroniku za simulaciju rada spojke i sinkronizatora. Međutim, dok Koenigsegg proizvodi svoja rješenja za višemilijunske unikatne modele i može si dozvoliti kompleksno rješenje 9-brzinskog mjenjača sa sedam spojki, Porsche se suočava s izazovom kako takvu tehnologiju učiniti isplativom za širi portfelj modela velikih serija, poput linija 911 ili 718.

Iz patenta

Razvoj ovakvog hibridnog sučelja nosi značajne tehničke i financijske prepreke. Porsche bi morao prilagoditi postojeću PDK tehnologiju ili razviti potpuno novi sustav koji bi opravdao svoju cijenu u serijskoj proizvodnji. Analitičari stoga propituju hoće li se ovakvo rješenje ikada naći u masovnijoj primjeni ili će ostati rezervirano isključivo za uski krug entuzijastičnih kupaca i limitirane serije – budući da znamo da se Porsche već sada nosi s padom prihoda te pogotovo profitabilnosti.

Motivacija za razvoj ovog patenta leži u želji proizvođača da zadrži angažman vozača u eri sve snažnije elektrifikacije i automatizacije, odnosno da i dalje traži način kako pomiriti maksimalne performanse s emocionalnim iskustvom vožnje. Iako registracija patenta ne jamči serijsku proizvodnju, ona jasno ocrtava smjer u kojem njemačka marka razmišlja. Sustav koji omogućuje udobnu gradsku vožnju u automatskom modu i angažiranu vožnju na otvorenoj cesti putem simuliranog ručnog mjenjača, mogao bi biti ključan za očuvanje identiteta marke u narednim godinama.