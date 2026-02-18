Samo na Ladi Nivi: "kurbla" za pokretanje motora bila je u serijskoj proizvodnji do 1997.

Iako je električni pokretač uveden još 1912. godine, ruska Lada Niva zadržala je opciju ručnog pokretanja motora kao rezervni sustav sve do 1997., dugo prkoseći modernim standardima industrije

Prvi automobili u povijesti bili su lišeni mnogih suvremenih pogodnosti, uključujući i električne pokretače koji su danas standard. Bilo je to 1912. godine kada je Charles F. Kettering izumio električni sustav za Cadillac, što se smatra prekretnicom. Naime sve do tada, ručno okretanje poluge (kurble) bilo je jedini način za pokretanje motora, što je bio fizički zahtjevan, a nerijetko i opasan proces.

Ruska izdržljivost i pouzdanost

Unatoč dostupnoj tehnologiji, ručni pokretač nije odmah postao stvar prošlosti. Iako je od 1930-ih prestao biti primarna metoda paljenja automobila, zadržao se na određenim modelima desetljećima nakon što ga je većina svjetskih proizvođača odbacila. Razlog opstanka ležao je prvenstveno u njezinoj ulozi pouzdanog rezervnog sustava u ekstremnim uvjetima.

Najupečatljiviji primjer takvog tehnološkog anakronizma je – možda ne neočekivano – ruska Lada Niva, robusno terensko vozilo poznato po svojoj izdržljivosti, ali i upitnoj pouzdanosti električnih komponenti. Upravo zbog specifičnih uvjeta korištenja i nepouzdanosti akumulatora ili elektropokretača u hladnim podnebljima, Lada je u Nivi opciju ručnog pokretanja zadržala u proizvodnji sve do – 1997. godine. U priloženom videu možete vidjeti kako je jedna modernija Niva, s 1,7-litrenim benzincem, mogla biti pokrenuta "na kurblu".

Da se ruska proizvodnja sporije prilagođavala modernim trendovima, naširoko je poznato. U skladu s time, čak i kad su izbacili ručni pokretač iz Nivinih motora, na nekim se primjercima proizvedenima i 1998. godine mogla naći rupa za umetanje poluge na prednjem braniku.