Škodino "pametno" zvonce za bicikl nadmudrit će ANC slušalice

Škoda je razvila DuoBell, mehaničko zvonce koje koristi specifične frekvencije kako bi ga mogli čuti i sudionici u prometu koji se koriste slušalicama s aktivnim poništavanjem buke

Autonet.hr petak, 10. travnja 2026. u 06:00

Problem sve učinkovitijeg aktivnog poništavanja buke (ANC) koji se ugrađuje u slušalice, postao je ozbiljan sigurnosni izazov u prometu u urbanim sredinama, jer pješaci često ne čuju upozorenja biciklista. Prema dostupnim podacima, sudari biciklista i pješaka u porastu su za 24%, što je potaknulo razvoj rješenja koje probija takvu "osobnu zvučnu izolaciju".

Moguće rješenje je predstavio češki proizvođač automobila Škoda, koji povijesne korijene vuče upravo iz proizvodnje bicikala. Njihov se proizvod naziva DuoBell, a prvo je mehaničko zvonce za bicikl dizajnirano s namjernom da "prevari" algoritme modernih slušalica. Iako se radi o hi-tech proizvodu, DuoBell je potpuno mehanički uređaj, neovisan o baterijama ili digitalnim komponentama.

Nije glasnije, nego pametnije

U suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Salfordu, istraživanjem je identificirana "sigurnosna zona" unutar frekvencijskog spektra. Utvrđeno je da su ANC algoritmi najslabiji u uskom pojasu između 750 Hz i 780 Hz. Upravo na toj frekvenciji DuoBell emitira svoj primarni zvuk, čime omogućuje zvučnom valu da dopre do uha pješaka unatoč uključenoj tehnologiji za suzbijanje buke u slušalicama, poput onih koje proizvode Apple, Sony ili Bose.

Sam naziv uređaja, DuoBell, proizlazi iz ugrađenog sustava dvostrukog rezonatora. Uz osnovni ton, zvonce koristi i dodatni rezonator podešen na višu frekvenciju. Ključni element je posebno dizajnirani mehanizam čekića koji proizvodi brze i nepravilne udarce. Takvi nepravilni zvučni valovi prebrzi su da bi ih digitalni procesori u slušalicama stigli obraditi i poništiti u stvarnom vremenu, čime se osigurava da upozorenje zaista i dopre do ušiju "izoliranih" sudionika u prometu.

Rezultati testiranja pokazali su značajno povećanje sigurnosti. Pješaci s uključenim ANC-om čuli su DuoBell do pet sekundi ranije nego standardna zvonca, odnosno na udaljenosti od čak 22 metra. Tih pet sekundi predstavlja kritično vrijeme koje pješaku omogućuje da se pravovremeno pomakne s putanje biciklista, čime se izravno smanjuje rizik od teških sudara u prometu. Osim u laboratoriju, zvonce je uspješno testirano i na bučnim ulicama Londona.

