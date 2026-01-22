Toyota ima ideju kako poboljšati efikasnost hibrida bez mijenjanja motora

Nova patentna rješenja usmjerena su na optimizaciju rasporeda baterije i spremnika goriva kako bi se osigurale bolje performanse, stabilnije upravljanje i viša razina sigurnosti pri sudaru

Hibridna vozila postala su de facto standard i sve se više traže na tržištu, bilo s blagim ili plug-in hibridnim pogonima. No, kupci luksuznijih modela Toyote i Lexusa sve više zahtijevaju performanse koje nadilaze puku uštedu goriva – njihov se fokus pomiče prema osjećaju u vožnji, stabilnosti i pouzdanosti na cesti. Mogući odgovor na te zahtjeve kupaca vidljiv je u novom patentu koji je Toyota podnijela u lipnju 2025. godine, a koji je američki Patentni ured objavio početkom ove godine.

Optimizacija težišta vozila

Patent pod nazivom "Hibridno električno vozilo" ne opisuje nove motore ili baterije, već se fokusira na radikalno izmijenjen raspored postojećih komponenti. Prema dokumentaciji, motor s unutarnjim izgaranjem ostaje smješten sprijeda, dok pogonsko vratilo povezuje prednji dio sa sklopom stražnje osovine. Taj sklop u sebi objedinjuje električni motor, mjenjač i diferencijal, što će, čini se, posebno važno biti za vozila s pogonom na stražnje kotače.

Iz patenta

Ključna promjena opisana je upravo u stražnjem dijelu automobila. Umjesto tradicionalne pozicije, spremnik goriva pomaknut je prema naprijed, bliže sredini vozila, dok je baterija pozicionirana iznad stražnjeg sklopa prijenosa. Takav raspored trebao bi omogućiti da se težina goriva, koja se tijekom vožnje smanjuje, mijenja bliže težištu vozila, čime upravljanje ostaje predvidljivo i stabilno. S druge strane, baterija, čija je masa konstantna, osigurava stalan pritisak na stražnju (pogonsku) osovinu, čime se poboljšava i trakcija.

Balans i sigurnost

Osim dinamičkih prednosti, Toyota ističe i značajnu sigurnosnu komponentu – u slučaju naleta vozila straga, baterija prva apsorbira udarac, što dodatno štiti spremnik goriva i smanjuje rizik od zapaljenja sustava za dovod goriva (o zapaljenju baterije, čini se, ne brinu pretjerano u ovom slučaju).

Tehnički detalji patenta otkrivaju i složen sustav upravljanja toplinom. Hibridno vozilo uključuje rashladni krug s cjevovodom koji regulira temperaturu stražnjeg prijenosnog sklopa. Posebna pažnja posvećena je smještaju ispušnih cijevi koje se protežu od motora, smještenog ispred putničke kabine, pa sve do stražnjeg dijela vozila, prolazeći bočno uz ključne komponente pogona.

Iz patenta

Sustav hlađenja strateški je postavljen iza sjedala vozača i suvozača, a cijevi s rashladnom tekućinom smještene su iznad ispušnih cijevi. Takva konfiguracija, zajedno s preciznim smještajem elektroničkih kontrolnih jedinica i akumulatora, služi ne samo održavanju toplinske ravnoteže, već i dodatnom uravnoteženju ukupne mase automobila.