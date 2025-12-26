U Kini se testira njihov prvi Wankelov motor visoke snage – ali za letjelice
Kineski Harbin Dongan uspješno je testirao prototip snažnog rotacijskog motora, razvijenoga primarno za niske letove putničkih letjelica, čija bi serijska proizvodnja mogla započeti 2027. godine
Kineska kompanija Harbin Dongan Auto Engine, podružnica automobilskog koncerna Changan Automobile Group, predstavila je prototip R05E, prvi kineski rotacijski (Wankel) motor velike snage, koji je ovoga mjeseca započeo s produkcijskim testiranjem.
No, umjesto za automobile, on će biti namijenjen ponajprije za "niskoleteća zračna vozila" – dakle vjerojatno putničke multikoptere, leteće taksije koji će moći letjeti do visina od oko 300 metara. Motor R05E nedavno je uspješno ostvario prvo paljenje, a njegovi tvorci imaju cilj staviti ga u serijsku proizvodnju tijekom 2027. godine.
Složena tehnička pozadina
S tehničke strane, R05E je jednorotorni rotacijski motor sa zakrivljenim trokutastim klipom smještenim u epitrohoidno kućište, što omogućuje kompaktan dizajn i kontinuirani ciklus izgaranja. Motor koristi neovisni dvokružni sustav paljenja, lagano ekscentrično vratilo i uravnotežujući sustav te integrirani rashladni plašt s vodenim hlađenjem za povećanje toplinske učinkovitosti i trajnosti.
Prema službenim podacima, R05E razvija nazivnu brzinu vrtnje od 6.500 o/min i snagu od 53 kW, uz vrlo visok omjer snage i mase. Kućište od tlačnog lijevanog aluminija i nanodijamantnih kompozita te premazi za smanjenje trenja dodatno smanjuju unutarnje gubitke i masu pogonskog sklopa, koji bi trebao tako biti vrlo učinkovit i, moguće, uspješniji od dosadašnjih primjena Wankelovih konfiguracija motora.
Primarno za letjelice
R05E je dizajniran prije svega za niskoleteće zrakoplovne platforme, uključujući srednje do velike pilotirane letjelice koje lete u niskom zračnom prostoru, gdje su kompaktne dimenzije i mala masa pogonske jedinice ključne. Tvrtka ističe i poboljšane karakteristike koje se tiču buke i vibracija, što je osobito važno za udobnost i sigurnost u urbanim zračnim mobilnim rješenjima poput letećih taksija.
Istodobno, projekt ima strateški cilj ojačati domaći razvoj rotacijskih motora u Kini i smanjiti oslanjanje na uvezene tehnologije u segmentu napredne zračne mobilnosti. Dongan planira ući u rastuće tržište niskoletećih vozila upravo kroz R05E kao temeljnu pogonsku platformu – nasuprot strogo električnim pogonima kakvi se u pravilu viđaju u domeni putničkih multikoptera.