U SAD-u otvoren prvi segment ceste koji bežično napaja električne kamione

Povijesni iskorak u elektrifikaciji prometa postignut je krajem prošle godine u SAD-u. Na jednoj dionici autoceste u saveznoj državi Indiani uspješno je testiran sustav koji omogućava bežično punjenje teških električnih kamiona dok su u pokretu. Projekt je rezultat suradnje inženjera sa Sveučilišta Purdue i Odjela za promet Indiane, a testiranje je provedeno pomoću električnog kamiona proizvođača Cummins.

Punjenje u vožnji

Tijekom testiranja, sustav je uspješno isporučio 190 kW snage kamionu klase 8 koji se kretao brzinom od približno 105 kilometara na sat. Za razliku od dosadašnjih sličnih projekata u svijetu koji su se fokusirali na manja putnička vozila ili manje brzine, ovaj je sustav specifično dizajniran za visoke energetske zahtjeve teškog teretnog transporta pri punoj brzini.

Tehnička osnova ovog rješenja, koje čeka na potvrdu patenta, oslanja se na princip dinamičkog bežičnog prijenosa energije. Ispod površine betonskog kolnika ugrađene su odašiljačke zavojnice koje generiraju magnetsko polje. Kada vozilo opremljeno odgovarajućim prijamnikom prođe iznad njih, energija se prenosi izravno u bateriju ili pogonski sustav. Proces, dakle, funkcionira na sličan način kao bežično punjenje pametnih telefona, ali uz znatno veće razine snage i brzine.

Purdue University photo/Kelsey Lefever

Inženjeri ističu da je jedna od ključnih prednosti Purdueovog dizajna skalabilnost. Sustav je osmišljen tako da se prilagođava različitim vrstama vozila – od teških kamiona do osobnih automobila. Također, novi dizajn zavojnica omogućit će prijenos dovoljne količine energije bez potrebe za ugradnjom više prijamnika na vozila i prikolice, što bi trebalo pojednostaviti implementaciju tehnologije i smanjiti infrastrukturne troškove.

Tehnologija budućnosti

Primjena ove tehnologije mogla bi – jednom u budućnosti – iz temelja promijeniti ekonomiju električnog transporta. Trenutačno najveću prepreku elektrifikaciji teških kamiona predstavljaju glomazne i skupe baterije potrebne za prevaliti duge relacije. Omogućavanjem punjenja tijekom vožnje, vozila bi mogla imati manje i lakše baterije, čime se povećava prostor za koristan teret i smanjuju ukupni troškovi vozila, uz istovremeno uklanjanje zastoja zbog punjenja na stacionarnim punjačima.

Purdue University photo/Kelsey Lefever

Ovaj je projekt započeo istraživanjem još 2018. godine i uključivao je ulaganje od 11 milijuna dolara, a sada ulazi u fazu daljnjeg testiranja izdržljivosti materijala i energetske učinkovitosti. Istraživački tim vjeruje da je ova demonstracija dokazala kako je bežično napajanje velikih komercijalnih vozila ne samo tehnički izvedivo, već i praktično rješenje za buduće elektrificirane autoceste koje bi mogle postati standard u idućim desetljećima. Još samo da SAD dobije vlast koja je sklonija elektrifikaciji nego ugljenu.