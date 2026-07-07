Ukrajina postaje poligon za testiranje autonomnih terenaca

Američka tvrtka Forterra rasporedila je više od stotinu autonomnih vozila u Ukrajini. Iako se uglavnom koriste daljinski, ova vozila mijenjaju logistiku na prvoj crti i služe kao ključni test za budućnost ratovanja

Autonet.hr utorak, 7. srpnja 2026. u 19:45
Forterra Lancer 📷 Foto: Forterra
Forterra Lancer Foto: Forterra

Rat u Ukrajini odavno je postao visokotehnološki sukob u kojem bespilotni sustavi igraju ključnu ulogu. Nakon što su dronovi nebo iznad bojišta pretvorili u stalno nadzirane zone, stratezi su rješenje počeli tražiti na tlu. U tišini, daleko od medijske pažnje koju dobivaju zračne bespilotne letjelice, odvija se nova faza rata koju vode autonomna kopnena vozila.

Američki proizvođač autonomnih sustava Forterra nedavno je otkrio da je u posljednjih devet mjeseci u Ukrajini raspoređeno više od stotinu njihovih bespilotnih terenskih vozila (ATV). Financirana sredstvima američkog Ministarstva obrane, ova operacija predstavlja dosad najveće raspoređivanje autonomnih kopnenih vozila u borbenim uvjetima od strane jedne američke obrambene tvrtke.

"Vjerujem da ovo vrijedi za svaku obrambenu tehnologiju koja je ikad stvorena - dok se ne suočite sa stvarnošću borbe, jednostavno ne znate što imate", rekao je u razgovoru za TechCrunch Scott Sanders, direktor rasta u Forterri i bivši časnik američkih marinaca.

Iskustva s prve crte

Forterrina vozila modela Lancer, temeljena na komercijalnim ATV platformama Polarisa, opremljena su naprednim senzorima i računalnim sustavima. Za razliku od većine ukrajinskih kopnenih dronova koji su na baterije i nose do 250 kilograma, Lanceri imaju benzinske motore i mogu prevesti teret do 750 kilograma. To ih čini ključnima za logistiku, prijevoz streljiva i medicinske evakuacije u uvjetima gdje je svaki izlazak na otvoreno smrtonosan rizik.

Od dolaska u Ukrajinu prošlog listopada, vozila su prešla oko 4.000 kilometara u više od 1.100 misija, prevezla preko 350 tona tereta i izvršila 52 evakuacije ranjenika.

Ipak, početak nije bio lak. Ukrajinske snage imale su mješovita iskustva sa zapadnom tehnologijom, a Forterrina vozila isprva su djelovala previše prilagođena strogim zahtjevima američke vojske. Ključna prilagodba bila je ugradnja Starlink satelitskog internetskog terminala, što je drastično povećalo njihovu uporabnu vrijednost. 

Glavni izazov koji su Ukrajinci postavili pred proizvođača jest cijena. Iako su Lanceri relativno povoljni za svoju kategoriju, i dalje su preskupi da bi se koristili kao potrošna roba, za razliku od jeftinih FPV dronova.

Uništena Forterra Lancer u Ukrajini 📷 Foto: Forterra
Uništena Forterra Lancer u Ukrajini Foto: Forterra

Stvarnost bojišta protiv obećanja autonomije

No, unatoč nazivu "autonomna", ova se vozila u borbenim zonama uglavnom koriste putem daljinskog upravljanja. Razlog je jednostavan, autonomni sustavi još nisu spremni za nepredvidljivost rata. Iako Lancer može samostalno navigirati različitim terenima, još uvijek ne može prepoznati neočekivanu neprijateljsku prijetnju i adekvatno reagirati..

Upravo je Ukrajina postala poligon na kojem Forterra uči neprocjenjive lekcije o elektroničkom ratovanju, ažuriranju softvera na daljinu i manevriranju u ekstremnim uvjetima. Ta iskustva tvrtku, koja je prikupila više od 500 milijuna dolara investicijskog kapitala, stavljaju u povlašteni položaj za buduće unosne ugovore s američkom vladom.

Ovaj trend nije jednosmjeran. I Ukrajina i Rusija intenzivno razvijaju vlastita bespilotna kopnena vozila, od malih logističkih robota do naoružanih platformi. Ukrajina je čak najavila formiranje posebnih jedinica sastavljenih isključivo od robotiziranih borbenih vozila, s ciljem da se ljudi zamijene strojevima gdje god je to moguće.

 

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