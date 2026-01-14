Upravljač za autonomna vozila može "nestati" da ne bi smetao putnicima

Nova tehnologija tvrtke Autoliv integrira sklopivi upravljač i inteligentne zračne jastuke, omogućujući veći prostor i sigurnost pri prijelazu s manualne na autonomnu vožnju

Autonet.hr srijeda, 14. siječnja 2026. u 20:23
📷 Autoliv
Autoliv

Švedski proizvođač Autoliv predstavio je novi sustav upravljača koji spaja adaptivnu sigurnost s udobnošću, ciljajući na transformaciju iskustva vožnje u eri automatiziranih vozila. Njihova inovacija omogućuje vozilu da, prilikom prelaska u autonomni način rada, potpuno sklopi upravljač u instrumentnu ploču i tako ga sakrije, da ne bi smetao putnicima.

Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš

Takav dizajn značajno mijenja dinamiku kabine, stvarajući prostran i otvoren ambijent. Dodatni prostor ne samo da olakšava ulazak i izlazak iz vozila, već otvara i nove mogućnosti za odmor, rad ili zabavu putnika tijekom putovanja, čime se unutrašnjost vozila prilagođava potrebama korisnika u obje konfiguracije – za ručnu ili autonomnu vožnju.

Unatoč fokusu na udobnost, sigurnost ostaje primarna odrednica ove tehnologije kroz implementaciju inteligentnog sustava zračnih jastuka. Autoliv je također razvio rješenje koje se automatski prilagođava trenutnom načinu vožnje, osiguravajući zaštitu bez obzira na položaj upravljača.

📷 Autoliv
Autoliv

Tijekom manualnog upravljanja, zaštitu pruža standardni zračni jastuk smješten unutar samog upravljača. Međutim, kada se vozilo prebaci u autonomni način rada i upravljač se povuče, aktivira se poseban zračni jastuk integriran u instrumentnu ploču, čime se održava najviša razina sigurnosti za vozača.

Ovom inovacijom sklopivog volana Autoliv nastoji postaviti nove standarde u dizajnu vozila s fokusom na putnike. Spajanje zaštitnih sustava s fleksibilnošću kabine predstavlja odgovor na evoluciju mobilnosti, gdje vozila postaju više od sredstva prijevoza, a sve je pritom spremno za sljedeću generaciju visoko automatiziranih vozila – čime se Autoliv nastoji pozicionirati kao jedan od predvodnika u razvoju sustava koji prate brze promjene u automobilskoj industriji.



