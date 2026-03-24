Virginia prva u svijetu uvodi obvezne limitatore brzine za ekstremne prekršitelje u prometu

Novim zakonom u američkoj saveznoj državi Virginiji od srpnja će se, umjesto oduzimanja dozvole, uvesti tehnološko ograničenje brzine u vozilima onih vozača koje se uhvati da voze ekstremno brzo

Američka savezna država Virginia uvodi, kao prva u svijetu, tehnološku mjeru u borbi protiv ekstremnog prekoračenja brzine. Nova će pravila stupiti na snagu 1. srpnja, a prema njima, vozači uhvaćeni u vožnji brzinom većom od 160 km/h (100 milja na sat) ili oni koji počine teške prekršaje obijesne vožnje, suočit će se s nešto drugačijim posljedicama. Umjesto automatskog odlaska u zatvor ili gubitka vozačke dozvole, kao dosad, suci će dobiti ovlast naložiti ugradnju tehnologije za ograničavanje brzine u vozila težih prijestupnika.

Ovaj program nazvan je Intelligent Speed Assistance i omogućuje najtežim prekršiteljima u prometu zadržati pravo na upravljanje vozilom, ali uz strogi tehnološki nadzor. Dok zagovornici ističu potencijal sustava u spašavanju života, kritičari izražavaju zabrinutost zbog zadiranja u privatnost i pretvaranja automobila u uređaje koji neprestano nadziru postupke vozača. Virginia je ovim potezom postala prva savezna država koja takav program uvodi na razini cijelog svojeg teritorija.

Sigurnost kroz tehnologiju

Sustav funkcionira kombiniranjem GPS podataka i baza podataka o ograničenjima brzine na cestama. Kada vozač pokuša prekoračiti dopuštenu brzinu, uređaj automatski ograničava snagu motora, sprječavajući vozilo da ubrza iznad postavljenog limita. Slična tehnološka rješenja za "oduzimanje gasa" već se koriste u Europi – primjerice u Nizozemskoj i Švedskoj gdje su automobili primorani usporiti u pješačkim zonama i blizinama škola. Također, slične tehnologije se koriste u flotama vozila franciskih javnih službi i u određenim rehabilitacijskim programima za vozače koji su opetovano kršili ograničenja brzine.

Dok je u Europi fokus na prevenciji, u Virginiji će biti na efikasnijem kažnjavanju. Glavna motivacija iza uvođenje ove mjere su zabrinjavajući statistički podaci tamošnje policije. Samo tijekom 2024. godine zabilježeno je više od 25.000 nesreća povezanih s prevelikom brzinom, uz preko 400 smrtnih slučajeva.

Vladajući ističu kako je cilj elektroničkih limitatora usporiti vozače prije nego što uzrokuju tragediju, smatrajući da tradicionalne kazne i suspenzije dozvola više nisu dovoljan preventivni alat u borbi protiv ekstremne brzine. Prijestupnici kojima je naložena ugradnja sustava neće smjeti upravljati niti jednim drugim vozilom koje nije opremljeno limitatorom. Zakon također jasno definira da se svaki pokušaj manipulacije ili neovlaštenog uklanjanja uređaja tretira kao prekršajno djelo.