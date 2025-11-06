Volkswagen u Kini razvija vlastiti AI čip za autonomnu vožnju

Kako bi se vratio na vrh kineskog tržišta, Volkswagen ulaže u razvoj vlastitog AI čipa u suradnji s Horizon Roboticsom. Ovaj potez dio je šire strategije lokalizacije i osiguranja ključnih tehnologija za budućnost pametnih vozila.

U strateškom pokušaju da osigura svoju budućnost na najvećem svjetskom automobilskom tržištu, Volkswagen je najavio razvoj vlastitog AI čipa namijenjenog naprednim sustavima za pomoć u vožnji. Kako prenosi Financial Times, ovaj potez predstavlja ključan dio borbe njemačkog giganta za opstanak i relevantnost u Kini, gdje domaći proizvođači električnih vozila sve više dominiraju.

Prvi čip koji će Volkswagen razviti "unutar kuće" nastaje u Kini kroz zajedničko ulaganje između VW-ove softverske jedinice Cariad i kineskog partnera za pametnu vožnju, tvrtke Horizon Robotics. Očekuje se da će prve isporuke vozila s novom tehnologijom započeti u roku od tri do pet godina.

"Dizajniranjem i razvojem čipa ovdje u Kini, preuzimamo kontrolu nad ključnom tehnologijom koja će definirati budućnost inteligentne vožnje," izjavio je predsjednik Volkswagena, Oliver Blume.

Odluka o razvoju vlastitog čipa u Kini dio je šire strategije lokalizacije istraživanja i razvoja, koja obuhvaća hardver, softver i dizajn vozila, dok se grupa priprema za lansiranje tridesetak novih električnih modela u Kini tijekom sljedećih pet godina. Ovaj potez također odražava želju proizvođača za većom tehnološkom neovisnošću, potaknutu globalnom nestašicom čipova tijekom pandemije i dugoročnom neizvjesnošću oko uvoza zbog rastućih napetosti između Kine i SAD-a.

Iako je Volkswagen godinama bio najveći proizvođač automobila u Kini s tržišnim udjelom od preko 20 posto kod vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, situacija je drastično drugačija u EV segmentu. Tu se VW ne nalazi ni među 10 vodećih tvrtki. U međuvremenu, tržišni udio kineskih proizvođača električnih vozila u zemlji se udvostručio, skočivši s otprilike 35 posto u 2020. na gotovo 70 posto danas.

Analitičari ističu VW kao jednu od rijetkih stranih kompanija koja ulaže ozbiljne napore kako bi vratila kineske kupce. Od kraja 2022. godine, Volkswagen je uložio gotovo četiri milijarde eura u spašavanje svog kineskog poslovanja. To uključuje izgradnju novog inovacijskog centra vrijednog milijardu eura i ulaganje od 2,4 milijarde eura u spomenuti Horizon Robotics. Grupa je također platila 700 milijuna dolara za 5-postotni udio u kineskom EV startupu Xpeng, s kojim razvija dva nova automobila pod VW brendom, a koji će koristiti Xpengov Turing AI čip.

Novi čip, čiji će razvoj prema izvorima koštati više od 200 milijuna dolara, trebao bi značajno poboljšati računalne performanse i sposobnost donošenja odluka u stvarnom vremenu unutar VW vozila, čime se izravno podiže razina sigurnosti i funkcionalnosti pametne vožnje.