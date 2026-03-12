Vrijedi li doplate? Kako funkcionira nadzor mrtvog kuta i zašto je važan

Analiziramo sustave za nadzor mrtvog kuta, jednu od najkorisnijih tehnologija pomoći vozaču. Otkrivamo kako funkcioniraju, koliko su zaista učinkoviti u sprječavanju nesreća i vrijede li nadoplate

Provjera retrovizora, pogled preko ramena, pa tek onda promjena voznog traka. To je mantra koju svaki vozač nauči u autoškoli. Ipak, u dinamičnom prometu, trenutak nepažnje ili vozilo koje se "sakrilo" točno tamo gdje ga ne vidimo, u takozvanom mrtvom kutu, može dovesti do ozbiljne nesreće.

Upravo tu na scenu stupa jedna od najcjenjenijih tehnologija za pomoć vozaču - sustav za nadzor mrtvog kuta (Blind Spot Monitoring - BSM). Nekada rezerviran samo za premium modele, danas je sve dostupniji, no često dolazi s paprenom nadoplatom. Imajući to na umu, postavlja se pitanje je li BSM zaista nužan anđeo čuvar ili samo još jedan skupi dodatak na popisu opreme?

Kako funkcionira BSM?

Osnovni zadatak sustava za nadzor mrtvog kuta je jednostavan, nadzirati područje pored i malo iza vozila koje vozač ne može vidjeti ni u retrovizorima ni perifernim vidom. Da bi to postigao, sustav se oslanja na senzore, najčešće radarske, skrivene u kutovima stražnjeg odbojnika. Ovi senzori neprestano emitiraju radio valove i analiziraju njihov povratak, prepoznajući objekte poput automobila, kamiona, a sve bolje i motocikala koji ulaze u kritičnu zonu. Iako su radari najčešće i najpouzdanije rješenje jer funkcioniraju besprijekorno u gotovo svim vremenskim uvjetima i pri visokim brzinama, neki proizvođači koriste i ultrazvučne senzore (slične onima za parkiranje) koji su učinkovitiji pri manjim, gradskim brzinama ili čak kamere.

Kada sustav detektira vozilo u mrtvom kutu, vozača upozorava na najintuitivniji mogući način, a to je uglavnom paljenjem malog svjetlosnog indikatora, obično narančaste ili žute boje, u kućištu bočnog retrovizora ili na A-stupu. Ovo pasivno upozorenje je diskretno i ne ometa. Međutim, ako vozač ignorira svjetlo i aktivira pokazivač smjera, sustav će reagirati drugom, aktivnijom razinom upozorenja. To je najčešće zvučni signal, ali može biti i vibracija upravljača.

Najnapredniji sustavi idu i korak dalje. Ako vozač unatoč svemu krene u promjenu traka, "aktivni" sustav može samostalno intervenirati laganim zakretanjem upravljača ili primjenom kočnice na suprotnim kotačima kako bi vozilo vratio u siguran položaj unutar traka.

Koliko je BSM zaista učinkovit?

Subjektivni osjećaj sigurnosti je jedno, no stvarna učinkovitost se mjeri statistikama. Istraživanja su neumoljiva i potvrđuju da je BSM jedna od najučinkovitijih sigurnosnih tehnologija današnjice. Prema opsežnoj studiji američkog Instituta za sigurnost na cestama (IIHS), vozila opremljena sustavom za nadzor mrtvog kuta imaju 14 posto nižu stopu sudara pri promjeni voznog traka. Još zanimljiviji je podatak da se broj sudara s ozlijeđenim osobama smanjuje za čak 23 posto.

Pretočeno u stvarne brojke, procjenjuje se da bi samo u SAD-u, kada bi svako vozilo bilo opremljeno ovim sustavom, godišnje bilo spriječeno oko 50.000 sudara i gotovo 16.000 ozljeda. To su deseci tisuća ljudi koji su izbjegli nesreću zahvaljujući paru radarskih očiju na stražnjem dijelu svog automobila. Upravo zbog ovakvih rezultata, sigurnosne agencije poput Euro NCAP-a daju dodatne bodove vozilima koja BSM nude u serijskoj opremi, vršeći tako pritisak na proizvođače da ga učine standardom.

Ograničenja i zamke sustava

Unatoč dokazanoj učinkovitosti, BSM nije sveznajući i ima svoja ograničenja. Najveća opasnost leži u psihologiji vozača, a to je pretjerano oslanjanje na tehnologiju. Vozači se mogu toliko naviknuti na svjetlosni signal u retrovizoru da u potpunosti prestanu s fizičkom provjerom mrtvog kuta pogledom preko ramena. To može biti opasno ako sustav zakaže ili ne prepozna prijetnju.

Senzori prekriveni blatom, snijegom ili ledom mogu privremeno prestati s radom, a većina sustava aktivira se tek iznad određene brzine, obično oko 30 km/h, što znači da nisu uvijek od pomoći u gustom gradskom prometu. Također, sustavima je ponekad teže detektirati manja vozila poput motocikala i bicikala zbog njihove uže siluete. Istraživanja pokazuju da sustavu može trebati i do 26 posto više vremena da uoči motocikl u usporedbi s automobilom.

Zašto nije standardna oprema?

Ako je tehnologija toliko učinkovita, zašto je još uvijek ne nalazimo kao standardnu opremu u svim automobilima, poput zračnih jastuka? Odgovor leži u cjenovnoj politici proizvođača. BSM se rijetko nudi kao samostalna opcija. Umjesto toga, proizvođači ga "pakiraju" zajedno s drugim, često manje bitnim, stavkama opreme (poput zatamnjenih stakala ili tempomata) u skuplje pakete koji mogu koštati od 500 do 1.500 eura.

Analiza organizacije Consumer Reports pokazala je da kupci često moraju prijeći na viši, skuplji paket opreme samo kako bi dobili ovu ključnu sigurnosnu značajku, što ukupnu cijenu vozila može povećati za nekoliko tisuća eura. Paradoksalno, neki cjenovno pristupačniji automobili, poput Hyundai Elantre ili Nissana Sentre za američko tržište, nude BSM kao standard na svim razinama opreme, dok je kod znatno skupljih SUV-ova on i dalje skupa doplata.

Zaključno, sustav za nadzor mrtvog kuta nije samo još jedan marketinški trik. To je tehnologija koja dokazano smanjuje broj nesreća i spašava živote. Iako ima svoja ograničenja i proizvođači često nepošteno naplaćuju njegovu ugradnju, njegova vrijednost je neupitna. Trendovi pokazuju da će, pod pritiskom sigurnosnih regulativa i sve veće svijesti kupaca, BSM polako, ali sigurno postati standard, baš kao što su to postali ABS i ESP. Do tada, ako kupujete novi ili noviji rabljeni automobil, doplata za ovaj sustav jedna je od najpametnijih investicija u vlastitu sigurnost koju možete napraviti.