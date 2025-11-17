Zašto automobili nemaju motore sa sedam cilindara?

Od malenih trocilindraša do divovskih motora sa šesnaest cilindara, automobilska industrija isprobala je gotovo sve. Ipak, jedna brojka ostala je tabu. Otkrivamo zašto su problemi s balansom, fizikom i praktičnošću spriječili pojavu sedmerocilindraša na cestama

Ako ste se ikada zagledali u dugu povijest motora s unutarnjim izgaranjem i zapitali zašto su proizvođači isprobali sve, ali gotovo nikada motor sa sedam cilindara, niste jedini. Dok su četverocilindrični motori norma, a oni sa šest i osam cilindara desetljećima popularni, sedmica je ostala inženjerska enigma. Prema analizi portala Carscoops, razlozi za to su duboko ukorijenjeni u zakonima fizike i ekonomije.

Problem s matematikom i balansom

Prvi i osnovni problem je čista geometrija. Kod rednog šestocilindričnog motora (I6), paljenje se događa svakih elegantnih 120 stupnjeva rotacije radilice, što osigurava savršenu uravnoteženost. Kod V8 motora, kut je također praktičan. Međutim, kod sedmerocilindričnog motora, kut između paljenja bio bi 51,42857 stupnjeva – brojka koja bi zahtijevala iznimno kompliciranu strojnu obradu i koja narušava prirodnu harmoniju rada.

No, još veći problem je balans, odnosno njegov nedostatak. Iako bi veći broj cilindara učinio sedmerocilindraš uglađenijim od motora s tri ili pet cilindara, on bi generirao neobične harmonične vibracije. Redni šestaci i V8 motori s "cross-plane" radilicom prirodno su uravnoteženi jer se sile klipova međusobno poništavaju. Motor sa sedam cilindara to ne bi mogao postići bez dodatnih kompliciranih i skupih rješenja poput osovina za uravnoteženje.

A što je s drugim neparnim motorima?

Istina je da su neki motori s neparnim brojem cilindara postigli velik uspjeh. Petocilindrični motori, proslavljeni u modelima poput Audijevog Quattra, pronašli su savršenu nišu između uglađenosti šestaka i kompaktnosti četverocilindraša. Mnogi gradski automobili danas koriste trocilindrične motore koji su se dokazali kao učinkoviti i agilni, često uz pomoć osovina za uravnoteženje koje sprječavaju prekomjerne vibracije.

Međutim, sedam je drugačija zvijer: prevelik za jednostavnost kompaktnih vozila, a previše neuravnotežen za uglađenost koju zahtijevaju luksuzni automobili. Svoju primjenu pronalazi jedino u masivnim brodskim i poljoprivrednim strojevima, gdje se vrti na iznimno niskim okretajima. Pri nekoliko stotina okretaja u minuti, neravnoteža se može kompenzirati čistom masom i zamašnjacima veličine stola, no u cestovnom automobilu koji se vrti na 7.000 o/min – to je jednostavno nezamislivo.

Stvarnost je jednostavna: zašto se uopće truditi?

U konačnici, motor sa sedam cilindara ne bi donio nikakve značajne prednosti u odnosu na provjerene motore sa šest ili osam cilindara, ali bi stvorio gomilu nedostataka. U eri kada se automobilska industrija okreće hibridnim i potpuno električnim pogonima, stara utrka u broju cilindara ionako blijedi. Ako želite uglađen, snažan i savršeno uravnotežen motor, električni pogon to postiže bez ikakvog napora. S druge strane, moderni motori s tri, četiri, šest i osam cilindara, gotovo svi s turbopunjačima i hibridnom asistencijom, pokrivaju sve potrebe tržišta.

Za automobilske entuzijaste, ideja o motoru sa sedam cilindara i njegovom pretpostavljenom neobičnom zvuku ostat će tek na razini mašte. Nemojte očekivati da ćete ga ikada vidjeti u serijskoj proizvodnji.