Zašto automobili nemaju motore sa sedam cilindara?

Od malenih trocilindraša do divovskih motora sa šesnaest cilindara, automobilska industrija isprobala je gotovo sve. Ipak, jedna brojka ostala je tabu. Otkrivamo zašto su problemi s balansom, fizikom i praktičnošću spriječili pojavu sedmerocilindraša na cestama

Autonet.hr ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 05:35
📷 YouTube
YouTube

Ako ste se ikada zagledali u dugu povijest motora s unutarnjim izgaranjem i zapitali zašto su proizvođači isprobali sve, ali gotovo nikada motor sa sedam cilindara, niste jedini. Dok su četverocilindrični motori norma, a oni sa šest i osam cilindara desetljećima popularni, sedmica je ostala inženjerska enigma. Prema analizi portala Carscoops, razlozi za to su duboko ukorijenjeni u zakonima fizike i ekonomije.

Problem s matematikom i balansom

Prvi i osnovni problem je čista geometrija. Kod rednog šestocilindričnog motora (I6), paljenje se događa svakih elegantnih 120 stupnjeva rotacije radilice, što osigurava savršenu uravnoteženost. Kod V8 motora, kut je također praktičan. Međutim, kod sedmerocilindričnog motora, kut između paljenja bio bi 51,42857 stupnjeva – brojka koja bi zahtijevala iznimno kompliciranu strojnu obradu i koja narušava prirodnu harmoniju rada.

No, još veći problem je balans, odnosno njegov nedostatak. Iako bi veći broj cilindara učinio sedmerocilindraš uglađenijim od motora s tri ili pet cilindara, on bi generirao neobične harmonične vibracije. Redni šestaci i V8 motori s "cross-plane" radilicom prirodno su uravnoteženi jer se sile klipova međusobno poništavaju. Motor sa sedam cilindara to ne bi mogao postići bez dodatnih kompliciranih i skupih rješenja poput osovina za uravnoteženje.

A što je s drugim neparnim motorima?

Istina je da su neki motori s neparnim brojem cilindara postigli velik uspjeh. Petocilindrični motori, proslavljeni u modelima poput Audijevog Quattra, pronašli su savršenu nišu između uglađenosti šestaka i kompaktnosti četverocilindraša. Mnogi gradski automobili danas koriste trocilindrične motore koji su se dokazali kao učinkoviti i agilni, često uz pomoć osovina za uravnoteženje koje sprječavaju prekomjerne vibracije.

Međutim, sedam je drugačija zvijer: prevelik za jednostavnost kompaktnih vozila, a previše neuravnotežen za uglađenost koju zahtijevaju luksuzni automobili. Svoju primjenu pronalazi jedino u masivnim brodskim i poljoprivrednim strojevima, gdje se vrti na iznimno niskim okretajima. Pri nekoliko stotina okretaja u minuti, neravnoteža se može kompenzirati čistom masom i zamašnjacima veličine stola, no u cestovnom automobilu koji se vrti na 7.000 o/min – to je jednostavno nezamislivo.

Stvarnost je jednostavna: zašto se uopće truditi?

U konačnici, motor sa sedam cilindara ne bi donio nikakve značajne prednosti u odnosu na provjerene motore sa šest ili osam cilindara, ali bi stvorio gomilu nedostataka. U eri kada se automobilska industrija okreće hibridnim i potpuno električnim pogonima, stara utrka u broju cilindara ionako blijedi. Ako želite uglađen, snažan i savršeno uravnotežen motor, električni pogon to postiže bez ikakvog napora. S druge strane, moderni motori s tri, četiri, šest i osam cilindara, gotovo svi s turbopunjačima i hibridnom asistencijom, pokrivaju sve potrebe tržišta.

Za automobilske entuzijaste, ideja o motoru sa sedam cilindara i njegovom pretpostavljenom neobičnom zvuku ostat će tek na razini mašte. Nemojte očekivati da ćete ga ikada vidjeti u serijskoj proizvodnji.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija