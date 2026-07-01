Zašto se u Europi mnogo gine pod kamionima i kako to Amerikanci rješavaju?

Sveobuhvatno istraživanje Euro NCAP-a otkrilo je dvostruki sigurnosni propust: stariji senzori automobila ne prepoznaju prikolice, a branici na njima ne sprječavaju podlijetanje vozila

Autonet.hr srijeda, 1. srpnja 2026. u 16:18

Stotine smrtnih slučajeva na europskim cestama svake godine uzrokovane su stražnjim branicima kamiona i prikolica, koji ne pružaju adekvatnu zaštitu pri sudarima. Prema najnovijem istraživanju organizacije Euro NCAP i partnerskih institucija, neučinkoviti sigurnosni sustavi na stražnjoj strani teških teretnih vozila izravno ugrožavaju živote vozača i putnika u osobnim automobilima. Procjenjuje se da ovakav tip nesreća, u kojima automobil podleti pod stražnji dio kamiona, odnosi oko 400 života godišnje na području Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Dvostruki sigurnosni propust

Sveobuhvatno testiranje otkrilo je zabrinjavajući dvostruki propust u cestovnoj sigurnosti koji obuhvaća tehnologiju i mehaniku. S jedne strane, senzori starijih sustava za autonomno kočenje u nuždi često uopće ne detektiraju stražnji dio prikolica na cesti. S druge strane, čak i kada dođe do sudara, fizički zaštitni sustavi protiv podlijetanja na kamionima ne uspijevaju zaustaviti automobil, što dovodi do teških i fatalnih ozljeda.

Tijekom testiranja sposobnosti prepoznavanja prepreka, automobili s ugrađenim kamerama i radarima bez problema su reagirali u standardnim laboratorijskim crash testovima. Međutim, u stvarnim uvjetima i u susretu s pravim kamionskim prikolicama, stopa detekcije kod starijih generacija sustava bila je znatno niža.

S obzirom na to da prosječna starost voznog parka raste, stručnjaci procjenjuju da će proći više od 15 godina prije nego što većina automobila na cestama bude imala tehnologiju koja može pouzdano izbjeći nepomične prikolice, zbog čega je unaprjeđenje fizičke zaštite ključno.

Neuspjeh na crash testovima

Kako bi provjerili čvrstoću samih branika, stručnjaci su proveli crash testove s deaktiviranim sustavima pomoći u vožnji. Osobni automobil s maksimalnih pet zvjezdica za sigurnost testiran je pri brzini od 56 km/h na prikolicama izrađenim prema najnovijem obveznom europskom standardu iz 2022. godine. Rezultati su bili iznimno loši.

Kod djelomičnog frontalnog sudara, branik proizvođača Schmitz Cargobull pružio je minimalan otpor, pa je podvozje prikolice prodrlo ravno u kabinu vozila, uzrokujući fatalne ozljede lutke na suvozačkom mjestu. U drugom testu, koji je proveo njemački ADAC, branik na prikolici proizvođača Krone potpuno je popustio, uništivši putnički prostor automobila. Iako Euro NCAP ne navodi eksplicitno o kojim je testiranim automobilima riječ, na popratnoj fotografiji koju su objavili vidljivo je da je riječ o barem jednom Teslinom Modelu 3.

Rješenje već postoji u SAD-u

Nasuprot europskim regulatornim neuspjesima, u Sjevernoj Americi već postoji provjereno i učinkovito inženjersko rješenje. Kada je isti model automobila podvrgnut identičnom testu sudara s prikolicom, koja zadovoljava američki dobrovoljni standard IIHS TOUGHGUARD, branik je izdržao nalet. To je omogućilo sigurnosnoj strukturi automobila da se pravilno deformira i zaštiti putnike u kabini kako je i predviđeno dizajnom. Danas je oko 70% najnovijih prikolica na američkim cestama opremljeno ovim sustavom.

Zbog svega navedenog, Euro NCAP je uputio oštar apel regulatornim tijelima u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, zahtijevajući hitnu nadogradnju zakonskih standarda kako bi se uskladili s američkom dobrom praksom. Ova organizacija poziva i proizvođače prikolica da dobrovoljno ponude nadogradnje, a upravitelje kamionskih flota da proaktivno zamijene tisuće neadekvatnih i zastarjelih stražnjih branika koji svakodnevno prometuju europskim prometnicama kako bi se povećala razina sigurnosti na cestama.

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