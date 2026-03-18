Abarth se vraća benzincima s nabrijanom Grande Pandom?

Nakon loših prodajnih rezultata električnih modela 500e i 600e, Abarth ozbiljno razmatra povratak benzinskim motorima. Prvi na redu mogao bi biti sportski model temeljen na Fiat Grande Pandi

Abarth je rano zakoračio u električnu eru u Europi, obvezavši se na potpuno električnu ponudu prije većine svojih sestrinskih marki unutar Stellantisa. Problem je, međutim, što stvarnost nije sasvim slijedila plan. Ne zato što prodaja električnih vozila opada, dapače, ove godine je u Europi porasla za 21 posto, već zato što se sam Abarth muči s prodajom svojih električnih modela.

Trenutno se ponuda marke svodi na modele 500e i 600e, no nijedan od njih nije postigao razinu potražnje kojoj se Stellantis nadao. Suočen s tom realnošću i slabim prodajnim brojkama, legendarni brend sa škorpionom u znaku sada razmatra povratak modela s motorom s unutarnjim izgaranjem. Podaci su poražavajući, u prvoj polovici 2025. godine u Europi je registrirano samo 318 primjeraka modela Abarth 600e.

Jedan očit kandidat za povratak korijenima već se nalazi unutar Stellantisove riznice dijelova. Snažnija verzija Fiata Grande Pande savršeno bi se uklopila u Abarthovu filozofiju. Ovaj mali crossover trenutno dolazi s benzinskim, blago hibridnim i potpuno električnim pogonima, a svi se temelje na Stellantisovoj "Smart Car" arhitekturi.

Prema pisanju britanskog Autocara, projekt već postoji, barem u ranoj fazi razvoja, iako odobrenje za serijsku proizvodnju još nije dano. Gaetano Thorel, koji nadzire Abarth i Fiat u Europi, nagovijestio je namjere brenda kada su ga upitali o ideji Grande Pande usmjerene na performanse.

"Svakako ćemo iskoristiti Abarthovo nasljeđe na nečem drugom. To je sve što za sada možemo reći", izjavio je.